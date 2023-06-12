当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在Vietcetera Media首席执行官Hao Tran的主持下，新加坡远程医疗公司ORA创始人兼首席执行官Elias Pour、微纳米设计公司Enlitho首席技术官Kashish Sawalani、新加坡国家健康创新中心（NHIC）主任Pauline Tay博士就《以科技之名，让医疗健康触手可得》这一话题展开了探讨，并从中分享了各自对东南亚医疗健康行业的发展、挑战、机遇的个人见解。

此外，三位嘉宾也讨论了以ChatGPT为代表的现代化工具在医疗健康行业中的应用案例、医疗健康对于东南亚投资者的重要性、以及科技创新在该行业中的前景等问题。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

新加坡国家卫生创新中心主任Pauline Tay博士

我遇到的许多投资者都告诉我，东南亚的医疗健康行业是一个值得去投资的潜力股。这是因为与欧洲和美国这样的发达地区相比，该地区缺乏充沛的医疗基础设施。

某种程度上说，东南亚医疗健康行业的投资是从零开始的。然而，由于东南亚群体普遍具有技术能力或相对精通技术，新出现的医疗健康企业往往会更容易于此提供新的产品和服务，让自身实现跨越式发展，毕竟这些企业不再需要经历其他企业已经经历过的那些繁琐过程。作为体现，这使得该地区的医疗健康企业可以加速增长，而这对投资人士来说非常有吸引力。

另一方面，年轻的人口对投资者也会有吸引力，因为这些年轻人最终会老去。并且，从现在和未来的角度来看，在东南亚，寻找长期前景的投资者可以在这里见证建立医疗设施/服务的诸多益处。对于年轻人口，企业可以提供预防性的护理。对于老年人群体，企业可以提供老年病、姑息治疗和其他方面的护理服务。

然而，在东南亚推进更多可负担起的和可触及到的医疗健康服务的主要挑战也在于，不同国家之间缺乏监管和政策的凝聚力。这里曾有过统一化的尝试，但这些尝试并不成功。如果东南亚国家努力去拥有统一的或者相对统一的医疗法规和产品审批程序，利用现代技术改善医疗健康服务的策略就会容易很多。

很难确定东南亚的哪些具体国家是医疗健康投资的最佳目的地。但值得一提的是，投资者或医疗健康企业应该仔细考察不同市场，看看每个国家会有哪些优势，以及其优势领域是否与投资者的兴趣的一致。这听起来可能是一个不那么明确的答案，但就目前而言，在没有具体投资方案的具体数据的情况下，一概而论并提出建议是不太合适的。

ORA创始人兼首席执行官Elias Pour

如果你现在去市场上寻找欠服务的消费群体，医疗健康很可能会是你最容易发现的所在行业。对于投资者来说，医疗健康行业是一个非常可行的选择，尤其是该行业已经在美国呈现出了相当成功的商业模式。

有些人可能会说，在人口相对年轻的东南亚，医疗保健可能不是一个好的投资选项，毕竟这里没有多少年轻人会需要昂贵的医疗服务。我认为，这种观点是落后的。作为背景，在未来十年内，大约80%的医疗健康服务将通过数字化形式进入线上。鉴于此，针对该地区最大的支付群体，去优化对应的医疗健康业务是有意义的，因为这些群体恰好正是年轻一代、生活在大城市的的20多岁和30多岁的年轻人，而不是其父母长辈。

另外，认为年轻人不需要大量医疗服务可能并不准确。年轻一代也有很多医疗需求，尤其是由于他们通常不健康的生活方式所带来的各种后果。

谈到政策和法规，东南亚国家确实需要共同努力来协调其医疗系统的运作方式，特别是在批准新产品和创新解决方案方面。新加坡有很好的医疗健康法规，这使它可以成为其他东南亚国家效仿的榜样。

对于那些有兴趣投资东南亚医疗行业的投资者来说，我的建议是多去看看区域性的机会。目前来说，在东南亚投资的首要目的地是新加坡和印尼。这两个国家是资本和人才广泛存在的地方。然而，不难发现，东南亚的其他国家也正在奋起直追，它们的时刻也正在到来。

Enlitho首席技术官Kashish Sawalani

医疗健康是东南亚投资者的首要考虑因素，因为该地区有大量的相关人才。此外，这里的科技创新和众多研究实体的存在也值得人们去关注。从人工智能在医疗环境中的应用和相关医疗设备的生产建设方面来看，东南亚有很多杰出人才正专注于医疗健康行业。

我们公司的业务之一是从事医疗健康应用场景的微纳米制造。表面上来看，这种先进技术可能并不是一个能够让医疗科技变得更实惠和更容易获得的案例。然而，从另一个角度上来看，我们的技术却也在推进医疗健康产品变得更加高效。最终，使得需要这些产品和服务的的群体更容易触及于此。

关于东南亚地区医疗法规缺乏一致性的问题，我认同上述观点——应该提出一个统一的系统和政策。然而，根据我们的经验，由于我们的产品本质上是非侵入性的，实际上，我们在进入的不同东南亚国家看到了关于这类产品的类似法规。也许这种法规统一需要很长时间才能呈现出改观，但投资者和企业可以去研究现有监管要求和程序没有太大区别的市场。

除了新加坡之外，很难说还有哪个具体的东南亚国家可以成为良好的医疗健康投资目的地。新加坡仍然是东南亚医疗健康在政策、监管和投资机会方面的领导者。其他可行的选择不在东南亚，而是日本和韩国。这些国家中有许多优秀公司正在转向如火如荼的医疗健康热潮，甚至像索尼这样的老牌企业也在寻找医疗健康方面的商业机遇。