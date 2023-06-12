近日，国内光刻胶龙头企业阜阳欣奕华材料科技有限公司（以下简称“阜阳欣奕华”，欣奕华科技集团旗下控股子公司）完成超5亿元人民币 D 轮融资。本轮融资由盛景嘉成母基金领投，中电中金、建投投资、合肥创新投、阜合基金、阜芯光电、物产中大、海智投资、龙鼎资本、齐芯资本、嘉和盛、上海昱荧等跟投。光源资本担任独家财务顾问，光源资本也于2022年协助阜阳欣奕华完成C轮5亿元融资，由中金资本、深圳哈勃科技和国开制造业转型升级基金联合领投。本轮资金用于进一步加大光刻胶、OLED 材料的研发与扩大再生产，提升企业核心竞争力，以抢占技术高点，占领市场优势，助力关键材料国产化率提升，为建设健康的产业生态链保驾护航。

本轮融资领投方为盛景嘉成创投，母基金和直投双轮驱动，致力于通过系统化专业服务深度赋能科创企业发展，投资规模超过130亿元，投资组合中已涌现220家上市公司。

显示和半导体产业作为国家重点布局战略领域，事关大国博弈，市场潜力巨大。行业数据显示：2022年，全球面板年产值约1100亿美元，而中国大陆TFT-LCD产能占全球66%，位居第一；全球半导体行业年产值约6100亿美元，其中半导体材料年产值为660亿美元，中国是世界最大的半导体单体市场。此外，OLED作为下一代主流显示技术，据预测，全球OLED材料市场规模约24亿美元，预计2025年中国大陆OLED面板产能占全球比例将过半。