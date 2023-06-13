6 月 13 日，沙特阿拉伯国际多元化企业阿吉兰兄弟控股与国内旅游产业链运营商八爪鱼在线旅游发展有限公司(简称“八爪鱼”)于中阿合作论坛第十届企业家大会期间宣布，双方已签署合作协议，将共同出资在利雅得成立合资公司。合资公司将以沙特为中心，辐射中东北非地区，致力于开拓当地旅游服务产业，面向中国及世界游客，打造完整的旅游产业链服务平台。

自 2016 年沙特“2030 愿景”提出以来，旅游业成为促进王国经济多元化发展的核心支柱行业之一。沙特政府预期至 2030 年将接待 1 亿游客，旅游业对国家 GDP 的贡献将从 2022 年 的 3%提高到 10%，并为当地市场创造 100 万个就业岗位。同时，沙特政府预计 2030 年前吸引 超过 400 万中国游客。

据沙特旅游部数据显示，随着疫情后旅游活动的逐渐复苏，2022 年沙特共接待 9350 万国际及国内游客，居阿拉伯国家首位。其中，沙特本地游客数量较 2021 年增长 21%，达到 7700 万人次，外国游客达到 1650 万人次。面对旅游业强劲的增长潜力，沙特旅游局加大了对当地基础设施建设的投入，并增强航空运力。2022 年，沙特旅游总支出达 1850 亿沙特里亚尔 (约 3511 亿人民币)，较 2021 年同比增长 93%。

双方此次合作将结合阿吉兰兄弟控股在沙特及中东北非地区长期积累的商业实力和资源，并借助八爪鱼对亚洲市场及旅游产业的深刻洞察，充分联合本地私营企业，在后疫情时代共同推进落实沙特“2030 愿景”，强化旅游业对沙特经济发展的贡献。

目前，沙特游客大多来自于中东及南亚国家，欧美及东亚地区的游客相对较少，具有极大的市场增长潜力。去年年底，中国政府与沙特政府签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030 愿景”对接实施方案》，致力于进一步加强两国在基础设施、产能、贸易和投资、人文等领域的合作。目前，中国旅客可以便捷地获取沙特电子签证，也可在抵达沙特时获得落地签。此次合资公司的成立，将进一步推动中沙两国之间的相关投资落地，助力沙特文旅产业发展。

阿吉兰兄弟控股董事会成员、董事总经理法哈德·萨德·艾尔·阿吉兰表示：“旅游行业是集团的投资和战略重点之一。我们很高兴能和八爪鱼建立长期的战略合作伙伴关系，并期待合资公司为中国及世界其他地区游客带来别开生面的旅游体验，推动沙特旅游业的发展。我们将携手八爪鱼这样拥有丰富行业经验的合作伙伴，在后疫情时代发挥积极影响，切实提振中东及全球旅游产业发展的信心，促进区域经济发展。”

八爪鱼在线旅游发展有限公司创始人、董事长兼总经理袁栋称：“我们致力于通过旅游产业链服务平台为游客提供最优质的服务，让我们的用户充分体验并享受沙特及中东北非地区独特而丰富的旅游资源。中沙关系正处于良好上升的时期，此次布局中东市场，我们将共同协助沙特和中东北非地区向中国及全世界的游客敞开大门，为沙特旅游业的发展做出贡献，并创造长期可持续的价值。”