南京胡曼智造科技有限公司（简称“胡曼智造”）在今年第一季度完成了A2轮融资，本轮融资由温润投资与山蓝资本联合投资。这是继去年年底胡曼智造完成了由元生创投独家投资的A1轮融资后，快速完成的新一轮融资，A轮融资累计过亿元。

本轮融资的资金主要用于胡曼智造自主研发的全自动流式荧光检测平台的商业化拓展、产品注册及临床验证的推进，以及团队人才密度的提升。强云资本继续担任本轮融资的独家财务顾问。

目前，胡曼智造自主研发的HumaPlex 1200全自动流式荧光检测平台及配套自身抗体ANCA检测试剂盒、HumaBlot 72FA全自动免疫印迹仪及配套自身抗体ANCA检测试剂盒已取得北京药监局颁发的医疗器械注册证，可为不同需求的终端用户提供检测方案。

关于本轮融资，胡曼智造创始人李东琦先生表示：感谢温润投资、山蓝资本和老股东们对胡曼智造的选择与信赖，感谢团队努力工作证明价值，确保公司短期内完成A轮融资。中国体外诊断市场正在发生深刻变化。未来几年，伴随国民经济复苏，IVD前景光明，诊断市场容量会持续扩增。过去20年由国外厂家定义的传统发光市场红利逐渐消退，胡曼智造多重流式荧光技术能大幅降低每个检测结果成本，提升实验室经营效率，是符合中国国情的好技术。胡曼智造坚定聚焦流式荧光赛道，把质量视为企业的“一”；坚持站在客户角度定义产品，逐渐开放平台对外合作；扎实基本盘，做好差异化。把公司战略实实在在地在企业发展时间轴逐一展开。

温润投资王迎宝博士表示：我们坚定看好流式荧光技术在体外诊断领域的发展前景，也相信行业经验丰富的胡曼智造团队能够在流式荧光领域不断拓展新的临床应用场景。随着治疗手段的不断丰富，自身抗体以及过敏原检测市场迅速发展，检测技术迭代趋势更加明显。最近，公司完成了研发端与销售端的整合，相信未来会上市更多贴近市场需求的创新产品。我们很高兴成为胡曼智造的股东，很荣幸能陪伴胡曼智造一起成长。

山蓝资本段云先生表示：山蓝资本非常关注流式荧光这一体外诊断的潜力技术，胡曼智造在微球、试剂、仪器各方面组建了完整团队，核心产品已获得NMPA证书，并且实现了稳定量产，在市场上形成了明显的竞争优势。除技术平台外，胡曼智造选择在自身抗体和过敏原两个领域切入，与市场机遇及团队背景高度契合，也为产品迅速形成销售奠定了基础。山蓝资本致力于投资符合中国医疗需求的医疗器械和IVD优秀企业，我们对李总带领下的胡曼智造的发展前景充满信心。

强云资本副总裁孙斌表示：胡曼智造所选择的流式荧光领域极具临床前景，产品拿证及销售进度业界领先，团队能力完备且拼搏精神让人钦佩。尤其是团队，我们非常看好胡曼智造以李总为代表的核心团队，基于近20年的IVD行业经验，在技术前景、产品迭代、市场拓展方面形成了极具战斗力的打法体系。泽楷等新兴力量成长迅速，能力强劲，每天加班加点的工作精神，为公司各项里程碑的推进有力支撑。