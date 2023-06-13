新加坡中英文在线语言学习平台LingoAce今日宣布正式上线新学科——LingoAce数学：国际数学培优课，以及LingoAce卓越音乐。继2021年成功推出英文学科后，LingoAce希望能助力家长培养孩子全面发展，成就卓越未来。

不久前LingoAce官方宣布一项重要里程碑：已为全球来自100多个国家的学生累计授课超过1000万节。通过其在线学习平台，学生可以全网无缝流畅接入电子教室，与专业的教师学习LingoAce自研课程。

“数学和音乐课程的推出，让我们朝着使命又迈进了一大步，希望能以科技之力，让孩子们的学习更有趣、有效、便捷。学习不应受地域所限，理应是在最优秀的教师帮助下，最大化发掘释放孩子们的天赋与潜力。我们的学员都有着非常执着的学习态度，对中英文以外的其他学科表现出了强烈需求。” LingoAce的创始人兼首席执行官姚辉表示， “我们希望能提供最棒的学习体验，也感受到学员的需求，这些都在驱动着我们去增设学科产品并优化升级现有的在线学习平台。”

LingoAce数学：融合东西方教学之精华，充分激发数学潜能

LingoAce数学采用备受全球认可的新加坡数学课程，充分激发学员数学潜能的同时培养其对数字、解决问题和分析思辨的兴趣。该课程由Beth Curran设计，Beth是著名的新加坡数学教科书 Dimensions Math的作者，也是一位拥有20多年经验的数学教师和教师导师。LingoAce数学由在美国和加拿大五年以上教学经验的教师授课，采用螺旋式上升课程体系并对标美国权威核心教学标准（CCSS）。学生将通过学习Bar modeling建模、问题解决四步法，以及CPA教学法（具象-形象-抽象）等方法来培养数学思考方式，这也有助于他们掌握抽象的数学概念。

LingoAce数学为美国6至15岁的学生提供数学培优学习，每周固定两节55分钟全英文授课课程，每个班级不超过六人，课程鼓励学生在尊重个性化的基础上交流解题方法和思维方式，以巩固加强对课堂知识的掌握。

LingoAce卓越音乐：专业教师个性化陪练，小小音乐家从这里启航

相较于其他行业，”熟能生巧”在音乐领域里格外重要，家长往往充当了陪练的角色，而如何让孩子快乐高效练习是很多非音乐专业的家长的痛点。LingoAce卓越音乐可涵盖30多种乐器指导，包括钢琴、小提琴，以及古筝等中国传统乐器，通过音乐院校专业教师一对一指导练习，孩子可以极大提高在家练琴的效率，更快提高音乐技艺。卓越音乐提供中英文教学，无论是为了准备音乐考级、比赛，亦或是掌握一首新乐谱，都可以根据6-15岁学生学习进度量身定制。

所有卓越音乐的教师都经历了九道严格考核流程，以确保学生从技巧到演绎都可以得到教师专业的纠错及指导，让音乐之旅的每一步都走得扎实且精彩。