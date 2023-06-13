专注于蛋白设计的域新说生物已完成近千万级天使轮融资。本次融资的投资方为九合创投，所筹集的资金将主要用于验证公司的蛋白设计算法、搭建计算平台以及开发连续进化技术。

该公司是一家基于AI+进化的全新蛋白设计方法提供商，其创始团队全部来自英国牛津大学，能力涉及生物、化学、仿真与计算机等交叉领域。

域新说的工作主要涉及基于空间的AIGC算法，在蛋白设计中，团队综合运用序列信息、结构信息以及结构-功能关联信息进行建模设计。在算法研发方面，团队专注于开发生物传感器等全新应用场景。通过构建自有数据集与AI加速仿真算法，域新说致力于最大程度地提高蛋白设计的准确率。

高精度设计生物传感器是一件非常困难的事情。虽然Alphafold解决了蛋白折叠问题，成功建立了序列-结构映射关系，但蛋白设计需要通过结构和序列来设计功能。针对不同的蛋白功能优化问题，域新说通过构建多模态的蛋白-功能预测模型，不断迭代蛋白生成算法，实现多目标蛋白设计。

另一方面，公司利用生物的“自然进化”特质，将AI设计算法获取的蛋白原件应用于基因电路构建，实现让微生物“全自动”完成突变与进化。在生物传感器与连续自然进化的有效结合下，域新说利用基因电路方法实现了103-105倍的进化加速。

该公司表示，将不断打磨其蛋白设计能力，努力构建更多全新的蛋白设计应用场景，在生命科学行业带来更多突破性成果。