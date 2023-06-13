当前，东南亚已经成为全球科技版图中越来越重要的角色，并不断以其突破性的发展及创新速度刷新着外界的认知。根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的一份报告显示，到2025年，东南亚的数字经济GMV预计将达到3300亿美元，而科技初创企业在推动这一增长的过程中发挥了不可或缺的作用。

5月11日，作为BEYOND Week的重点活动之一，由动点科技旗下国际品牌部门动点国际（TechNode Global）举办的东南亚标志性科技盛会、第六届“ORIGIN大会”在澳门举办的BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo）中盛大举行。

通过主题演讲、小组讨论、案例展示等形式，来自Gobi Partners、凯洛斯资本（Kairous Capital）、Carsome、Aerodyne、Pluang、FastCo、Enlitho、Wellous等在内的众多东南亚知名投资机构和初创公司的代表人士就东南亚的数字化转型、下一代独角兽、人工智能、电动汽车&交通出行、医疗健康、可持续发展、市场机遇、投资格局等话题方向在为与会者带来了深刻的见解、经验及分享。

在小组讨论环节中，在DealStreetAsia大中华区副主编Eudora Wang的主持下，Openspace Ventures执行董事兼Ocular Fund高管Amy Zhao、马来西亚最大的风投基金MAVCAP首席投资官Paramjit Singh、DS/X Ventures合伙人Rama Mamuaya就《探索瞬息万变的东南亚投资与并购版图》这一话题展开了探讨，并从中基于新加坡、马来西亚、印尼三地的角度分享了东南亚地区投资和并购生态的发展前景。

以下为经整理编辑后的讨论实录：

Openspace Ventures执行董事兼Ocular Fund高管Amy Zhao

广义上来说，关于东南亚的主要趋势，在2023和2024年期间，有三个方面是需要我们注意的。

首先是“东南亚走向全球”。我认为，东南亚的公司是时候去走出本地了。其中，医疗健康领域会是这里的一个巨大机遇。

第二是“整合”。这不一定是为东南亚所特有，但鉴于过去几年的经历，在东南亚，仍将有一些大公司会选择进行整合，并着手收购新的公司。我认为这其中的机遇和风险是并存的，而整合是必然会发生的趋势。

第三是“绿色经济”。在东南亚，政府在纷纷大力推动气候可持续性——包括泰国、印尼和菲律宾都在努力推进其可持续农业的发展。在向绿色经济发展的过程中，东南亚也会呈现出很多机会。

当前，全球经济前景并不是那么乐观，这可能会影响到东南亚地区。东南亚并不会从经济动荡的影响中独善其身，但这里也会期待有更多的举措来促进投资，因为该地区的市场在结构上仍然非常有吸引力。

鉴于目前的市场状况，如果公司经营良好但资金不充裕，对投资机构来说，最好的方式是加倍下注，或者继续支持“赢家”（或可以盈利的投资）。另外，专注于已经在成长的投资是一个很好的策略，因为很多公司往往在早期阶段做得不好，但他们最终会以某种方式找出一个支点，使其在中期阶段表现得更好。错过这样的投资将是一种浪费。

总的来说，就我们的基金而言，针对东南亚地区的投资目的地比重通常是，30%在新加坡，30%在印尼，剩下部分则会由泰国、菲律宾和越南共享。就投资的行业而言，我们的首要选择是绿色经济、医疗健康和SaaS。东南亚有很多机会，但在评估选项和与政府建立关系时，机构必须谨而慎之。

MAVCAP首席投资官Paramjit Singh

我认为很多GP都会提到融资始终会是一个挑战。另一方面，对LP来说，他们会需要更长的时间来做决定。但这并没有阻止东南亚的那些知名企业继续筹集资金。不过，不难发现其中已经出现了追求投资质量的转变趋势。现在，投资者在做投资决定时，需要更具选择性和鉴别力。

在目前的市场条件下，我们有幸获得了一些较好的选项。从本质上讲，任何形式的危机或任何情况下的异常局面的结尾时期也会意味着是一个很大的部署机遇。回顾历史，投资的最佳时机通常是在走出了诸如疫情这样的特殊时期之后。所以，在我看来，2022年和2023年会是投资的好时机。

我认为外界并没有真正看懂东南亚的生态系统。实际上，它是相当新兴的。并且它也是一个消费驱动的经济体。而这些使得东南亚可以成为一个非常有吸引力的投资选择。消费驱动型经济往往更具有可持续性，就像印尼的许多初创企业只专注于国内市场但也能得到蓬勃发展。

投资者总是希望从其投资中有所收获。而这种交换也是双向的，即投资者提供钱，接受者也应该提供一些东西来保证投资的成功。投资者知道他们的投资可以帮助东南亚国家发展，但归根结底，他们的目标也是希望获得投资回报。

关于哪些国家是最佳投资目的地的问题，我们的回答会是马来西亚、菲律宾、泰国和印尼。不过，泰国和印度尼西亚的竞争相当激烈，因为大型企业在这些国家已经有了很大的影响力。关于投资什么行业，我最热衷的会是深科技、半导体和工业4.0相关的行业。此外，由于粮食安全问题，我认为农业产业也有很大的吸引力。

DS/X Ventures合伙人Rama Mamuaya

投资的主要趋势之一是转向投资者市场。于此，初创公司可以要求“疯狂的估值”。由于会害怕错过这样的机遇，投资者会很乐意对其提供资金。现在，情况发生了相当大的变化——风投人士不再那么急切，而是变得愈发慎重。

一些公司仍然筹集了大量资金，并利用这些资金推动增长。他们会更多地去强调增长，然后才是融资。这并不意味着这些公司的产品不够优秀。他们只需要注重转向资本效率。2023年，投资环境已经正常化，企业不能像2022年那样继续融资，必须要去提高把资本转化为收益的能力。

全球有近3000亿美元的过剩资本，这笔钱必须有所去处。也许明年或两年后，那些成立于2022年和2023年的初创公司可以给出更好的答卷，可以去帮助它们。然后，他们可以去选择专注于增长或盈利。

正在寻求资金的初创企业和企业家需要去证明他们的将资本转化为盈利的能力，同时保持自身的成本结构和扩展能力。那些认为投资者不再对投资感兴趣的人应该意识到，钱一直都在。这些钱只会流向能够证明资本效率的初创公司。

区域投资者正在寻找更具协同效应的目标。他们不仅仅是在提供资金然后期望获得丰厚的回报。他们更愿意在国家之间发挥生态系统的协同作用，于此来促进投资的成功。对于那些想要专注于特定市场（如印尼）的人来说，这个市场会存在巨大的投资机会。然而，随着企业探索东南亚国家乃至其他亚洲国家之间的协同效应，未来几年的投资情况将会很值得关注。

我认为医疗健康将成为东南亚最大的市场之一，尤其是在消费健康领域。鉴于政府的支持，农业也会是一个不错的选择。