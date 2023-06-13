保时捷发布了 Mission X，这是一项对全电动超级跑车的研究，以纪念公司成立 75 周年。保时捷关于该车型可能获得道路批准的声明表明，带鸥翼门的两人座可能不仅仅是一个设计概念。

这家德国跑车制造商仅透露了 Mission X 研究的一些技术细节。双座尺寸为 4.5 x 2.0 x 不到 1.2 米，轴距为 2.73 米。未详细说明的电池按照所谓的 e-core 布局安装在座椅后面，以“将质量集中在车辆中”，这应该为“出色的敏捷性”提供基础。

得益于 900 伏系统架构，Mission X 的充电速度应该是保时捷目前的领跑者 Taycan Turbo S 的两倍左右。上述 Taycan 的充电功率高达 275 kW；因此，新款超级跑车在充电功率方面应该会进入 500 kW 以上的续航里程。保时捷还展示了性能，据称 Mission X 的功率重量比（马力与千克）为 1:1，明显优于当前保时捷 911 GT3 RS 的驱动数据。

保时捷似乎有意助长对该概念车上市的猜测，例如，他写道，“如果 Mission X 投入批量生产，它将成为纽博格林北环赛道上最快的合法道路车辆”。这家豪华汽车制造商还以“如果 Mission X 投入量产……”为条件来掩饰上述对性能和充电功率的提及。

《汽车、汽车、体育》杂志将“最快的合法上路车辆”一词解释为可能会推出这款超级跑车的量产版，并在周年纪念活动期间进行了报道。在车型展示期间，该汽车制造商表示 Mission X 将能够在不到 1.9 秒的时间内加速至 100 公里/小时。这反过来又表明保时捷在德国蒂宾根镇的 Customcells 的开发工作取得了进展。众所周知，Cellforce 与保时捷的合资企业 Cellforce Group 致力于开发高性能电池。Auto, Motor, Sport写道，保时捷尚未决定在 Mission X 中使用这些电池。

Mission X 中使用的材料包括大量碳纤维。作为特殊的内部特征，保时捷将碳纤维制成的座椅壳集成到单体壳中、连接到 A 柱和车顶的鸥翼门、赛车风格的顶部开放式方向盘以及 20 英寸形式的混合轮胎。前轴上的车轮和后轴上的 21 英寸车轮。概念研究旨在象征清晰可辨的赛车运动 DNA 与奢华的整体印象的共生。

保时捷股份公司执行董事会主席奥博穆 (Oliver Blume) 在点评 Mission X 的揭幕时表示：“保时捷 Mission X 是未来跑车的技术灯塔。它继承了过去几十年标志性跑车的火炬：与之前的 959、Carrera GT 和 918 Spyder 一样，Mission X 为未来汽车概念的进化发展提供了重要的推动力。” 他总结道：“敢于梦想和梦想汽车对我们来说是同一枚硬币的两个方面：保时捷只有不断变化才能成为保时捷。”