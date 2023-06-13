根据Sensor Tower发布的追踪报告，2023年第一季度，从App Store下载量最高的市场来看，日本是前五大市场中唯一在第1季度实现小幅增长的市场，同比增长0.7%。相比之下，全球前五大市场中的另外四个市场出现了1%到8.6%的下降，日本的逆势增长颇为难得。不过，Google Play的前五大市场则出现了3%到近9%的下滑。

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随着《Shein》的安装量在2023年第一季度快速上升，美国下载量最高的五大应用中首次出现了四个中国应用；同时，《Shein》在全球多个市场备受欢迎，位列全球热门应用下载榜第11名。《Attack Hole》以近3700万的下载量首次进入全球移动游戏下载榜前十名。

从App Store下载量最高的市场来看，日本是前五大市场中唯一在第1季度实现小幅增长的市场，同比增长0.7%。相比之下，全球前五大市场中的另外四个市场出现了1%到8.6%的下降，日本的逆势增长颇为难得。不过，Google Play的前五大市场则出现了3%到近9%的下滑。

2023年第1季度，主打AI功能的应用在移动市场迅速崛起。以复杂图像编辑功能和拟人化互动聊天功能为噱头，该类应用正处于快速增长阶段。在这个领域，第1季度下载量和收入最高的应用是Vulcan Labs《AI Chatbot》，下载量达到950万次，总收入达到330万美元。另外，二月初发布的《Bing: Chat With AI》也是一个热门应用，其季度下载量达到730万次。

随着OpenAI ChatGPT官方应用在App Store上发布，这一领域的竞争将变得非常激烈，新进入者需要与规模更大、资金雄厚的发行商竞争。