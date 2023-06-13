近日，银河综艺馆宣布与TME live腾讯音乐超现场订立维持三年的战略合作协议，双方将携手合作，并发挥各自优势、资源及经验，为澳门引入及举办各项娱乐盛事活动，促进澳门文化娱乐产业的发展。

作为全新的战略合作伙伴，银河综艺馆将与TME live腾讯音乐超现场联手于未来三年全方位推动文化娱乐发展。根据协议内容，双方将以线上线下方式，在国际级娱乐表演场地银河综艺馆，共同主办多场精彩娱乐表演包括大型巡回演唱会、音乐盛典及音乐典礼等，为来自世界各地、不同类型的旅客及本地居民呈献精彩绝伦的演出，推广澳门“旅游＋”的多元魅力。

随着银河综艺馆与TME live腾讯音乐超现场的合作正式启动，双方正紧锣密鼓筹备打造一系列的音乐娱乐盛事，当中包括年度乐坛最具影响力的大型综合类音乐活动之一——第四届TMEA腾讯音乐娱乐盛典。TMEA自举办以来一直备受千万乐迷热爱，而今届的腾讯音乐娱乐盛典将选址于澳门全新的银河综艺馆，届时将云集海内外横跨不同世代的乐坛歌手，阵容顶盛，包括蔡徐坤、蔡依林、黄贯中、胡彦斌、满舒克、上杉升、苏醒、徐佳莹、弦子、袁娅维、张栋梁、张靓颖、詹雯婷、周深等，音乐典礼横跨两天两夜，并同时首次于户外举办音乐节，两天内不间断为观众呈现极尽震撼的音乐盛宴。 这一次，TMEA将带来更佳更多元的舞台、超强的国际化阵容，快乐的音乐之旅即将启程。

银娱副主席吕耀东表示：“为满足访澳客人对旅游体验的综合需求，多年来我们致力以多元的方式于旗下度假城引入音乐娱乐体验，并竭力建造更多相关设施作吸引点，当中包括旗下拥有16,000个座位的银河综艺馆，我们会持续充份善用这个国际级娱乐表演场地，为旅客及本地居民引入更多精彩绝伦的娱乐表演。此外，我们十分荣幸能与TME live腾讯音乐超现场达成合作，我们深信这次合作将促进文化娱乐交流，发挥协同作用，丰富本澳居民及旅客的综合旅游休闲体验，并将澳门的文化娱乐产业推向新高度。”

TME live腾讯音乐超现场总负责人潘才俊表示：“创立3年来，TME live腾讯音乐超现场一直为中国数亿乐迷提供多元、优质的在线和线下现场娱乐体验，此前，我们已经举办或播出了周杰伦、蔡徐坤、刘德华、刘若英等过百场在线或线下演唱会，以往三届TMEA腾讯音乐娱乐盛典也逐步成为具有广泛海内外影响力的国际级音乐盛事。此次与银河综艺馆达成战略合作，我们相信将进一步为乐迷提供更多超震撼的音乐娱乐现场，也能促进音乐文化的广泛交流，同时，持续助力中国音乐不断走向国际。”