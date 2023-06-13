XREAL（原Nreal）正式对外发布了新款硬件产品——XREAL Beam投屏盒子。XREAL Beam是为XREAL Air眼镜所打造的“AR空间屏”硬件解决方案，也是AR行业首款实现投屏画面在空间中3DoF悬停的空间计算终端。

XREAL Beam投屏盒子此次共带来五大重磅升级，以全面提升XREAL Air眼镜用户的空间投屏体验。基于芯片算力和自研的空间感知算法、EIS电子防抖算法，XREAL Beam打造了行业独创的“AR空间屏”，带来适配生活全场景的“悬停、云台、浮窗”三大空间显示模式，并实现投屏画面在空间中的位置/大小/远近自由调节。

XREAL Beam的空间计算能力，不仅带来了空间化的显示观感，同时还与DTS深度合作，基于DTS:X Ultra的虚拟低音、DRC动态响度、声场拓宽三大算法模块，联合打造了更具沉浸感的3D立体“空间声场”，给予用户视听一体化的空间影音体验。

XREAL Beam搭配XREAL Air使用，具备更全面的设备适配性，支持无线和有线两种连接方式，几乎兼容了包括手机、平板、电脑、游戏掌机/主机在内的全部个人智能终端。此外，XREAL Beam内置了4870mAh大电池，并支持边充边用。后续XREAL Beam也将上线独立观影系统，预装多款主流TV版视频APP，使得XREAL Air+Bream无需与任何设备连接，也可自由观影刷剧。

与此同时，XREAL同步推出了“XREAL Air+XREAL Beam全能套装”，XREAL Air和XREAL Beam的组合为用户提供了一块高清多彩、连接多种设备、随时随地且随心自由定义的“AR空间屏”，可以抢先感受空间计算时代带来的更极致、更沉浸的观影游戏体验。

XREAL创始人兼CEO徐驰表示：“去年我们面向全球市场发布了XREAL Air眼镜，凭借着高清、便携和美观的特性，我们很高兴看到它已经成为AR行业的首个爆款产品，基于丰富的设备适配性，无数的先锋用户通过XREAL Air无缝连接自己的手机、平板、电脑、游戏主机、汽车等各种智能终端，感受数字屏幕带来的新奇体验。但同时我们也发现，由于设备兼容性的差异和局限，我们很难在连接不同终端时给到用户相对统一的交互和显示体验，并且越来越多的用户也并不满足于仅仅将AR眼镜作为数字扩展屏，而是希望实现更具空间感、能够定在空中、甚至能够交互的AR空间屏。

因此，凭借着XREAL所积累的全链路的空间计算能力，我们推出了XREAL Beam，为所有的智能终端带来了统一的3DoF空间计算体验，打造了可悬停、可调节的AR空间屏。XREAL Beam的出现，解决了XREAL Air与不同设备连接时体验不一致的问题，能够让空间化的AR数字屏通过有线和无线两种连接方式，接入所有智能终端。”

基于空间计算能力 带来三大空间显示模式

AR空间屏是基于XREAL的空间计算能力创新打造的空间显示解决方案，有别于目前行业主流的0DoF投屏方案存在的画面无法固定、无法调节、易抖动等问题，XREAL Beam基于自研的空间感知算法和EIS电子防抖算法，创新推出悬停、云台、浮窗三种投屏模式，带来更加稳定、高度自由、适配更多生活场景的空间投屏体验。

悬停模式：以3DoF（自由度）能力实现了投屏画面在空中的固定，用户佩戴XREAL Air，在身体保持稳定的前提下，无论头部以任何角度旋转或晃动，屏幕都将稳稳的悬停在原处，还原实体屏幕的真实观感，不仅体验更加自然、沉浸，也便于和现实世界进行交互。

同时，在悬停模式下，XREAL Beam打破了实体屏幕的束缚，实现屏幕位置/大小/远近的自由调节。一方面，XREAL Beam能够精准感知头部位移，当头部方位变化时，点击重置按键，屏幕将自动调整到视线正前方。另一方面，XREAL Beam还支持分别调整投屏画面的尺寸（28英寸-330英寸）和距离（1.2米-10米），以便用户定制自己感到最舒适的画面状态。

云台模式：基于跟头模式，加入云台级防抖功能，且支持画面尺寸随心调节。在交通出行场景，任凭路况颠簸，画面依然纹丝不动，告别以往观看实体屏幕导致的晕车问题。同时，当车辆变向转弯时，画面始终平缓顺滑的跟随视线。

浮窗模式：屏幕将以小窗的形式置于用户视线的角落，使用户能同时兼顾小屏中的画面和外界环境，一心二用互不影响。

智能终端 全面适配

XREAL Beam支持无线和有线两种连接方式，几乎兼容所有的智能手机、平板、笔记本电脑，以及游戏掌机和游戏主机，进一步解决了行业中AR智能眼镜与其它终端连接适配的问题。

XREAL Beam无线连接支持AirPlay、DLNA、Miracast三种标准无线投屏协议，全面适配iOS、Android、Harmony、Windows系统终端设备，用户仅需无线连接，即可从容畅享巨幕投屏观影。而对于游戏掌机/主机，XREAL Beam则配备了DP in接口，用户可通过支持DP传输的C to C线材（Switch/SteamDeck/Win掌机）或HDMI转Type-C的视频转接线（PS/Xbox）进行连接。

联合DTS定制 3D立体“空间声场”

XREAL Beam投屏盒子是全球首款通过DTS:X Ultra认证的AR终端。XREAL联合DTS公司深度定制，基于DTS:X Ultra专为AR打造的沉浸式3D音频解决方案，通过虚拟低音、DRC动态响度、声场拓宽三大算法模块，增强低音、平衡响度、进一步开阔声场，为用户带来更具沉浸感的3D立体“空间声场”。

4870mAh电池 边充边用续航无限

XREAL Beam投屏盒子内置了4870mAh大容量电池，可为XREAL Air眼镜直接供电，无需再占用连接设备的续航。同时，XREAL Beam也配备了DP In输入接口，支持边充边用，续航无限，满足用户的重度使用需求。

独立观影系统 即将上线

XREAL Beam支持远程OTA升级，以不断升级新功能满足用户的使用需求。后续将上线独立观影系统，预装Bilibili、爱奇艺、腾讯视频、抖音、芒果TV、优酷等多款主流TV版视频APP，使得XREAL Air+XREAL Beam无需与任何设备连接，也可自由观影刷剧。

迷你极简 一手掌控

XREAL Beam重量仅为153g，机身小巧轻盈可以一手轻松掌握。圆润曲线完美贴合手掌持握的弧度，外壳工艺亲肤舒适。机身采用了耐看的浅灰配色，搭配多彩按键的潮流撞色设计，简约又不失时尚感。

首销价格799元 即日开启预约

售价方面，XREAL Beam首销期为799元，XREAL Air+XREAL Beam全能套装价为3098元。XREAL Beam及全能套装将于6月13日在京东商城和天猫商城同步上线开启预约，并于6月25日正式开启预售。