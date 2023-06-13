6月13日晚20:00，ROG 2023夏季新品发布会上，国行ROG掌机正式发布及开售。作为全新的游戏掌机标杆产品，ROG掌机不仅硬件优秀，软件也进行了大量优化。搭载AMD定制锐龙 Z1 Extreme高性能APU，标配16GB LPDDR5内存+512GB TLC PCIe 4.0 SSD，内置7英寸120Hz 1080P 16:9 原生横屏，采用冰川散热架构掌机版，双液态轴承风扇，搭配针对掌机优化的热管，温控和噪音控制均树立了win掌机全新标杆。拥有定制版奥创智控中心SE，针对掌机使用情景进行了大量优化，将win掌机的使用体验推到了全新高度。ROG掌机6月13日晚22：00现货发售，国行售价 4999元，享2年全球联保、7×24小时线上人工售后、三包换机等多重保障。

全新AMD 锐龙 Z1 Extreme 次世代澎湃性能

ROG掌机在性能层面传承了ROG品牌“只为超越”的核心理念，联合AMD共同打造了掌机专属APU——锐龙 Z1 Extreme。该APU采用最新“Zen 4”架构打造，拥有8核心16线程，单核最高时钟加速频率达5.1GHz，三级缓存高达16MB，Z1 Extreme不仅在高性能下有惊艳性能，针对掌机使用情景，在低功耗下仍有出色表现。内置12核心RDNA3核显，浮点性能达8.6TFLOPS，支持AV1编码加速，且获得AMD RSR及FSR技术助力。这颗强悍的APU可在1080P分辨率下流畅运行《生化危机4：重制版》、《赛博朋克2077》等3A大作，亦或是《杀戮尖塔》、《星露谷物语》等休闲游戏。此外，ROG掌机内置16GB LPDDR5 6400MHz高频内存及512GB TLC PCIe 4.0 SSD，机身自带Micro SD插槽，为进一步扩展存储空间提供支持。

7英寸 1080P 120Hz 3A体验

不同于采用720p 60Hz的同类产品，ROG掌机在屏幕上“登场即巅峰”。其使用的7英寸定制19:6原生横屏，不仅拥有更加游戏适配度，还拥有专业级100% sRGB色域覆盖，确保了游戏色彩精准无误。ROG掌机支持VRR可变刷新率技术，支持在60Hz和120Hz间快速切换，120Hz高刷新率与7ms疾速响应时间规避了画面高速运动时造成的拖影现象，AMD Adaptive Sync技术则让画面撕裂现象有效减少。此外也支持DC调光，屏幕无频闪。该屏幕峰值亮度高达500nits，即使是在户外游玩，也可沉浸于精彩画面之中。表面覆盖康宁大猩猩VICTUS®玻璃及DXC®涂层，更坚固耐划，镜面反射率低于0.6%，能最大限度减少外界光源在游戏时带来的视觉干扰。

win掌机全新低温低音体验 冰川散热架构掌机版来袭

ROG掌机搭载冰川散热架构掌机版，采用双风扇设计，相比其他同类产品采用的单风扇结构，风力更大，散热效率更高。风扇采用液态轴承设计，稳定性高，噪音更低。定制的热管专为掌机使用情景优化，热管内部毛细结构经过重新排列，相比普通热管可增加18%毛细作用，无论坐着玩，趴着玩，躺着玩，都不影响散热效率。出风口覆盖0.1mm冰翼鳍片，表面积更大，散热效率更佳。室温23℃情况下，握持区域仅30-33℃，配合608g的轻量化机身设计，即使是持久游戏，双手也不会感到不适。

专属定制 奥创智控中心SE

作为Windows移动装备，ROG掌机针对使用场景进行专属优化，带来奥创智控中心SE软件。其可实现开机自启动及一键唤出，随时随地调整细微参数。其首页内置游戏库，可自动识别本机游戏，实现多平台游戏整合与快启动功能。针对控制器，可进行模式切换、按键映射、摇杆、扳机死区、振动强度调整等多个操作。对于游戏内性能模式、灯光控制也拥有专属调整界面，玩家们还可根据实时需求，改变性能模式。ROG掌机掌机预设了多个快捷好用的快捷键，用户可通过组合键，实现快捷截图、录像、呼出虚拟键盘等操作。针对游戏场景，也有多套按键映射，不管是原生支持游戏手柄的游戏，还是需要键鼠操作的游戏，在ROG掌机上都可以实现畅玩。通过丰富的功能特性，给予玩家全面细致的操作体验。

极致释放 XG Mobile扩展坞强势助力

对于渴求极致性能的玩家，ROG掌机还可通过机身顶部接口连接全新ROG XG Mobile 扩展坞。其内置新一代顶级GeForce RTX 4090笔记本电脑GPU，可提供出色的图形性能，让3A大作帧数进一步攀升，实现极致性能释放。XG Mobile扩展坞自带丰富接口，使接入键鼠、4K显示器等外设成为可能，内置的330W电源还可为ROG掌机快速充能，让其一跃成为家用高性能主机。

ROG掌机整合高性能AMD 锐龙Z1 Extreme处理器，120Hz刷新率电竞屏，针对系统进行专属散热优化，扩展性能拉满，对于掌机玩家而言无疑是必入信仰好物。ROG掌机于6月13日22:00现货发售，享4999元真香价，同时国行用户还可享2年全球联保、7×24小时人工售后服务热线、全国1000+服务网点售后、三包换机服务等保障。