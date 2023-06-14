戴姆勒卡车宣布了即将举行的 eActros LongHaul 全球首发的详细信息。梅赛德斯-奔驰用于长途运输的电动卡车将于 10 月 10 日首次亮相，官方名称为 eActros 600。该量产车型还将在视觉上与之前的梅赛德斯卡车车型不同。戴姆勒卡车在一份声明中宣布，驾驶室的设计将打破 Actros 系列熟悉的外观，并采用 2022 年 9 月在 IAA 上展示的概念原型的设计元素。具体来说，就是延续了原型机的设计语言“线条清晰，外形符合空气动力学”。内饰也将获得创新——但制造商没有具体说明是哪些。

除此之外，戴姆勒卡车仅公开了新车型名称，该名称将立即应用于将于 2024 年下线的量产车型。与用于配送运输的 eActros 300/400 一样，新车型名称 600 是源自以千瓦时为单位的电池容量。就像其 300 和 400 的较小兄弟姐妹一样，600 依靠带有两个集成电动机的电动刚性轴。这些产生 400 kW 的连续输出和超过 600 kW 的峰值输出。800 伏系统架构将在 eActros 600 中首次亮相。

自 IAA 以来，还明确了续航里程约为 500 公里（包括 MCS 充电标准）的 eActros 600 将于 2024 年投入批量生产。并且：eActros LongHaul 的电池稍后将能够实现从20% 充到 80%，大约 1 兆瓦，不到 30 分钟。另一个有趣的事实：戴姆勒卡车在其重量级电动车中首次改用磷酸铁锂电池技术。据梅赛德斯-奔驰卡车首席执行官 Karin Rådström 介绍，这是因为使用寿命长且可用能量更多。预计该车10年运营里程可达120万公里。我们在本文中准备了车辆的所有其他已知数据。除了半挂牵引车。

自电动卡车作为概念原型车首次亮相IAA Transportation 2022以来，制造商已在沃尔特的梅赛德斯-奔驰工厂制造了更多测试车辆，关键部件来自曼海姆、卡塞尔和加格瑙工厂。总共将创建一个由大约 50 辆原型车组成的车队，除其他外，这些原型车将用于与客户进行实际测试。

上述四个地点同时准备批量生产 eActros 600。在 Wörth，该车型将与柴油卡车共用一条现有装配线。这也是电动卡车接收其电力驱动部件的地方，这些部件将预先从其他工厂提供。例如，在曼海姆，正在建造所谓的 eActros 600 前箱——一个用于电池驱动车辆的复杂、组装密集型模块，其中捆绑了控制单元、高压组件和电动空气压缩机。卡车的电轴在卡塞尔组装，现场正在为此建造一条新的组装线。反过来，嘉格纳将为卡塞尔提供传动部件和外壳部件。

eActros 600 已经有多个订单： Tönnies Group 的物流子公司Tevex Logistics在年初签署了一份 50 台订单的意向书。此前，Hegelmann Group 和Dachser已经表达了各自采购 50 台该车型的意向。这些试点客户何时会收到第一批车辆还有待观察。