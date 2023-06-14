近日，关怀医疗正式宣布完成数亿元C轮融资，本轮投资领投方为国寿股权投资，跟投方为中金资本旗下中金启德基金。百榕资本担任本轮融资的独家财务顾问。

本轮融资后，关怀医疗将加速提升生物制药、血液净化等业务板块的基于不同膜/滤器平台的研发能力，持续扩大多种类膜及相关滤器的产能。此前，公司获得了阳光融汇资本领投的A轮融资以及博远资本和夏尔巴投资联合领投的B轮融资。

关怀医疗成立于2019年，位于苏州吴中综合保税区，致力于打造膜全场景解决方案，其膜产品覆盖基因治疗、疫苗生产、抗体药等生物制药高端医疗领域、覆盖成熟的血液净化市场和极具潜力的ECMO市场，同时覆盖水处理市场和食品医疗的过滤耗材市场。

关怀医疗董事长李晓峰表示：关怀医疗致力于打造基于膜的全场景解决方案，过去一年多时间保持高速发展，在生物制药及血液透析过滤产品上均取得了重大进展。在资本寒冬背景之下，感谢国寿股权投资、中金资本旗下中金启德基金的高度的认可，感谢老股东博远资本、夏尔巴投资、阳光融汇、基石资本、吴中生物医药产业投资等专业投资机构对企业的支持。我们将以“关爱生命，关注创新”为使命，持续助力中国医疗行业发展。

国寿股权投资表示：近年来，我们对生命科学及生物制药上游多个核心环节进行系统性布局，更加深切体会到产业链供应链安全的紧迫性和科技自立自强的重要性。关怀医疗作为国内膜科学平台的领跑企业，具备从膜生产线到滤器全环节自主研发的能力，实现了底层创新突破。我们希望与关怀医疗及新的合作伙伴一道，积极培育本土产业链，更好解决卡脖子难题，助力我国生物医药产业创新发展。

中金资本董事总经理梁荧表示：生物医药上游核心原材料的自主可控是我们重点关注领域，其中过滤膜材直接影响了药品的成本和品质，是亟待国产突破的方向。关怀医疗团队厚积薄发，从膜生产线的源头出发，突破了诸多关键技术环节，实现了从纺丝和原料两大底层技术的突破，未来产品应用空间极其广阔。我们相信在创始团队的带领下，关怀医疗将引领中国生物医药核心膜材料的发展方向，在上游耗材领域乘风破浪，风云化龙。