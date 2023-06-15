丹麦迄今为止最大的海上风电场将采用西门子歌美飒制造的可回收风力涡轮机叶片。2022 年，可再生能源巨头 RWE 成为第一家在其德国 Kaskasi 海上风电场安装西门子歌美飒可回收风力涡轮机叶片技术 RecyclableBlade 的商业大型海上开发商。RecyclableBlades 也将安装在索非亚风电场的 100 台涡轮机中的 44 台上，莱茵集团正在英国东北海岸建造该风电场。现在，RWE 已为 Thor（丹麦迄今为止最大的海上风电场）选择了 RecyclableBlade。72 台 SG 14-236 DD 涡轮机中的 40 台将配备西门子歌美飒的“全球首创”可回收叶片。

Siemens Gamesa 的 RecyclableBlade 技术可在风力涡轮机叶片组件报废时实现完全回收：树脂、玻璃纤维和木材等使用弱酸溶液进行分离。RWE 将在距离日德兰半岛西海岸约 22 公里（13.6 英里）的丹麦北海建造雷神。1,000 兆瓦 (MW) 的 Thor 将能够产生足够的清洁电力来供应超过 100 万丹麦家庭——即丹麦三分之一的家庭。预计不迟于 2027 年底上线。

Thor 还将成为世界上第一个安装 Siemens Gamesa 的二氧化碳减少钢塔的风电场。与传统钢材相比，GreenerTower 可将塔架钢板中的二氧化碳排放量减少至少 63%。在美国，RWE 是一家快速发展的新型海上风电公司，在海洋能源管理局 2022 年 纽约湾 和 加利福尼亚 海底租赁拍卖中获得了 4 GW 的海底容量。