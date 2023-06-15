TELO 是一家位于硅谷的新型电动卡车初创公司，旨在提供一款具有当今全尺寸皮卡车功能的电动卡车，但采用适合城市实际尺寸的合适包装。TELO 是一家初创公司，由 Jason Marks 和 EV 行业资深人士 Forrest North 共同创立，Jason Marks 在 National Instruments 领导 ADAS/Autonomous 驾驶测试项目，Forrest North 是早期的 Tesla Roadster 工程师、Mission Motors 的联合创始人和 Recargo/Plugshare 的前首席运营官。

这家初创公司仍处于早期阶段，但对其微型电动卡车有着宏伟的计划，其规格表包含一些非常令人难以置信的规格。TELO 计划在其首款车型上提供 106kWh 电池，双电机配置可提供 500 马力的功率。这使卡车的 0-60 加速时间约为 4 秒，最高时速为 125mph。

该公司估计卡车的续航里程为 350 英里，目标是从 20-80% 的容量充电 20 分钟（从 20-80% 的平均充电率约为 190kW，尽管它应该是能够承受大约 320kW 的峰值）。所有这些都包含在一个令人难以置信的小包装中。它只有 152 英寸长——与电动 Mini Cooper SE的长度相同。这比美国最畅销的“紧凑型”皮卡车 Toyota Tacoma 短五英尺，比 F-150 Lightning 短六英尺半。它的重量为 4,400 磅，比特斯拉 Model Y 还轻。

不知何故，尽管 Mini 在那个长度上有四个座位，但 TELO 承诺可以容纳五个座位和全尺寸卡车的 60 英寸床，与基本型号双人驾驶室 Tacoma 相同。这比 Rivian R1T 的 54 英寸床长六英寸，比 F-150 Lightning 的 66 英寸床短六英寸，与超大悍马 EV“超级卡车”的长度相同，尽管车轮之间有 49 英寸， TELO 比每个都窄一点。

该公司表示，好像两排和一张大床还不够，TELO 计划提供可选的露营车外壳和螺栓固定的第三排座椅，使总座位数达到八名乘客。在这种配置中，隧道被用作后排乘客的脚部空间。或者，露营车外壳可以在没有第三排座椅的情况下使用，用于封闭存储，TELO 希望将其连接到车辆 HVAC，这可能对企业或经常在后面携带宠物的车主有用。