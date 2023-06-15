据悉，TikTok首席执行官周受资于今日参加的一个东南亚论坛活动中表示，未来几年内，TikTok将向印尼和东南亚地区投资数十亿美元。

据介绍，TikTok在东南亚拥有近8000名员工。同时，在印尼，TikTok上承载了200万电商卖家。而作为这一数据的背景，据统计，印尼有近1.13亿TikTok用户，规模仅次于美国，并且也为东南亚规模之最（第二名越南为5060万TikTok用户）。

TikTok也在发布的一份声明中指出，该公司将在未来三年内投资1220万美元，以帮助该地区的12万家小型企业通过其平台将业务转移到线上。而这将包括为农村和郊区的中小企业提供补助、数字技能培训、广告信贷等形式。

另一方面，TikTok将会同东南亚各地的各种组织合作，以发起提高环保意识和推进网络普及等方面的倡议。并且，TikTok还将与东盟基金会合作，以推出相应的社会企业发展计划（Social Enterprise Development Programme），从中为20家东南亚社会企业提供高达32万美元的种子资金。

周受资透露，在整个东南亚，每个月有超过3.25亿人访问TikTok，并且有1500万家企业使用其平台。于此，他表示，TikTok在扩大该地区和全世界的经济机遇、教育发展、以及社区建设方面发挥着可观的作用。

值得一提的是，就在不久前（上周），有知情人士透露，TikTok已将旗下电商业务TikTok Shop今年的GMV目标定为了200亿美元（作为对比，去年，这一数字的实际表现为44亿美元）。知情人士称，在此目标中，鉴于TikTok在东南亚地区中的庞大用户群，TikTok Shop会尤其关注于在该地区的增长。