近日，银联国际宣布与马来西亚支付转接网络Payments Network（简称“PayNet”）签署合作框架协议。双方约定推动跨境二维码支付互联互通，2023年内，实现境内和港澳版云闪付App、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App在马来西亚二维码商户全面受理，下一步还将推动境内外其他银联标准钱包支持在马来西亚二维码商户的支付功能，并实现马来西亚用户使用的钱包产品在全球银联二维码商户使用。

PayNet是马来西亚国家二维码支付标准（Duitnow QR）的指定运营机构，旗下拥有当地所有超百万家二维码商户。银联国际与其达成合作后，这些商户无需改造和换码，就可为银联卡持卡人提供二维码支付服务。消费者使用境内和港澳版云闪付App或境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App，都可直接在马来西亚扫码支付。马来西亚的新增二维码受理商户也将默认支持银联标准钱包。

中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波表示，随着跨境人员流动逐步恢复，此次合作对双方具有重要意义。国内消费者可在马来西亚ATM和商家POS终端选择使用银联卡之外，还能使用熟悉的银联二维码支付产品进行付款，进一步提升消费体验。未来，马来西亚居民也可用PayNet钱包在全球银联二维码商户便利支付。此次合作也是跨境二维码业务互联互通模式首次在东盟区域落地，为推动实现区域内二维码跨境支付合作打下良好基础，共同促进支付产业的转型发展。

近年来，顺应消费者支付习惯变化，银联国际积极拓展境外二维码受理场景。去年开始，进一步通过“网络互连互通”的创新模式，推动与部分国家的二维码支付网络全面合作。即银联与境外二维码网络一点对接，即可快速、大规模相互开放二维码受理网络，大幅提升商户拓展速度。韩国主流移动支付服务Zero Pay、斯里兰卡国家支付网络LankaPay均是通过该模式向银联开放旗下所有超百万家商户。目前，境外46个国家和地区、超450万家商户已支持银联二维码。

PayNet首席执行官Farhan Ahmad表示，中国是全球最大的经济体之一，也是马来西亚最大的贸易伙伴。马来西亚则是深受中国游客喜爱的旅游目的地。通过此次合作，我们能够将本国数字零售支付能力与中国联系起来，让马来西亚商户更好地服务每年到访的约500万中国游客，支付过程更加便捷、安全。

在马来西亚，银联卡的受理覆盖率接近95%，目前超十万家支持银联二维码。本地累计发行了超500万张银联卡，主流钱包Boost、GoPayz等均已接入银联移动支付，为本地居民提供基于银联卡的扫码支付服务。