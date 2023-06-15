沃尔沃计划从现在起到 2030 年的短短七年内只销售电动汽车，并计划在十年后实现碳中和。之前推出了插电式 Recharge 混合动力车、XC40、C40 EV 和推迟推出的 EX90 ，它在将其车型转向电动汽车方面取得了重大进展。直到现在，其带来了又一个家族新成员：EX30。

自然地，沃尔沃并没有公开冒险进入小型汽车领域，而是将 EX30 称为 E-SUV，无论它多么紧凑。之前对梅赛德斯 EQA 和 DS 3 Crossback E-Tense 进行了样式参考；此外，EX30继XC40 Recharge之后成为沃尔沃的入门车型。C40 长 4.44 米，与 EX30 共用一个平台的 Smart #1 降至 4.27 米，而沃尔沃 EX30 更小：长 4.23 米，但这款 SUV 的感觉高 1549 毫米，1.83米宽（2032 毫米带镜子）。

正如预期的那样，沃尔沃选择将 EX30 基于吉利的 SEA 平台打造。该架构还支持 Smart #1 和 Zeekr 001。具体来说，沃尔沃使用 SEA-E（E 代表入门）版本。SEA车辆的输出功率通常为200千瓦；在 Smart 中，66 kWh 电池可提供长达 440 公里的 WLTP 续航里程，使用 150 kW 快速充电器可在不到 30 分钟的时间内将电量从 10% 充电至 80%。在全轮驱动版本中（如 Brabus Smart #1），后轴上的电动机与前部的另一个装置相连，将系统输出提高到 400 马力以上。

虽然 EX30 在很大程度上保持在规格范围内，但沃尔沃通过结合两种不同的电机设置和两个电池设想了 EX30 的三个版本。第一个这样的场景被描述为充电间隔更短的城市驾驶，为此沃尔沃推荐单电机选项与 LFP 电池相结合——这在沃尔沃中尚属首次。51 千瓦时的动力组来自供应商宁德时代，为 49 千瓦时（净），续航里程为 344 公里。单电机提供典型的 200 kW（272 hp）和 343 Nm 的最大扭矩。

其次，在单电机设置的增程版中，69 kWh 的 NMC 电池可提供长达 480 公里的充电间隔里程。同样的电池也为该系列的顶级车型 Twin Motor Performance 型号提供动力，其中沃尔沃将 NMC 电池与第二个电动马达配对。在这种情况下，64 kWh（净）电池的续航里程也是 480 km，但 EV 的性能有所不同。沃尔沃声称全轮驱动“正式成为我们有史以来加速最快的汽车！” 系统输出功率为 315kW（428hp），0-100 km/h 加速时间为 3.6 秒。

在任何布局下，沃尔沃 EX30 的最高时速都可达 180 公里/小时。至于直流充电，较小的电池最大可承受 135 kW，而 NMC 电池组可承受 155 kW。该公司还确认不会推出电池更换系统（或电池租赁）来降低车辆价格。由于电池组在事故中起着重要作用，因此以安全价值着称的沃尔沃不想承担更换电池可能带来的任何风险。

因此，沃尔沃 EX30 拥有一系列令人印象深刻的安全功能，首席执行官多次提到了这一点。以下是标准配置，如带行人、骑车人和踏板车转向规避的紧急制动、带转弯和超车辅助的自适应巡航控制系统、主动车道系统和出口警告系统，可防止所谓的“开门”事故骑自行车的人从后面接近。其他系统会监控驾驶员，例如，如果他们显得分心或喝醉了，就会发出警报。由于瑞典实行零容忍政策，因此酒精锁定软件可以在检测到驾驶员呼吸中的酒精时限制汽车。

在内部，沃尔沃 EX30 让人想起 EX90，展示了一个独立的触摸屏并提供五个座位，但更小。转向柱杆用于转向。所有四个窗口都可以通过两个开关控制；“后”按钮可切换控制面板以激活后窗。另外，还采用哈曼卡顿的长喇叭，“让整辆车充满声音”。该公司告知，通过改变受自然启发的室内灯光和音景，可以增强这种氛围。

至于设计的内饰材质选项，沃尔沃提到了四个由天然材料和回收材料混合制成的“房间”，包括回收牛仔裤的牛仔布纤维。行李箱容量方面，EX30体现了小车的特点，载货空间仅为318升（后排座椅靠背处于直立状态），最大为904升。然而，还有一个桶式储物间，主要用于充电线。沃尔沃 EX30 提供 5G 作为选项，可在 Google 或 Apple CarPlay 上运行。司机还可以通过应用程序控制和监控汽车，手机也可以作为车钥匙。

全系标配的驾驶员感知系统，可时刻检测驾驶员面部，在注意力不集中时，及时发出提醒。前后方侧向交通警示系统，如果前方十字路口有车辆横向穿过，系统将启动制动辅助功能，缓解或避免发生碰撞事故。

被动安全方面，沃尔沃EX30采用的超高强度安全笼式车身设计，对车厢、A柱、B柱、C柱以及车顶结构进行了全面强化;主驾座椅内侧配备了安全气囊，能够在侧面碰撞时减少前排乘客间的头部和肢体受到的伤害;电池安全上，底盘和安全笼式车身采用了多种高强度钢材，能够有效吸收发生碰撞时可能造成的冲击。

沃尔沃EX30配备手机数字钥匙功能，方便客户本人用车或与他人共享汽车。沃尔沃汽车以先进的UWB技术和CCC行业标准为基础，可兼容众多品牌和型号的手机。沃尔沃汽车App涵盖用车相关的多钟服务，包括充电、停车场找车、锁车以及远程启动空调等实用功能，让车主轻松应对各种情况。沃尔沃EX30还支持OTA无线软件升级，功能不断优化提升。