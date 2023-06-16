data.ai发布了2023年5月中国非游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：

榜单前半部安静得吓人

2023年5月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，与游戏厂商在当月的静默表现相比，非游企业在5月份的表现更是当得起一个“静”字。除了爱奇艺上升两位、合合信息科技下降两位之外，榜单前半部（1-15）的排名没有任何变化。

相对活跃的榜单后半

在榜单后半，各家企业的升降幅度也基本都维持在1-2位的区间——唯一值得关注的是大幅跃升43名，进入榜单末尾的“大头兄弟”。

与上个月相比，大头兄弟排名上升了 43 位，视频编辑类App：FacePlay 的收入增幅最大，环比增长 278%。 该应用程序自 2021 年 8 月起上市，其收入最高的市场包括美国、沙特、巴西、英国和德国。

5月应用排名情况

重点关注