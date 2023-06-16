data.ai发布了2023年5月中国非游戏厂商及应用出海收入30强榜单，以下是详细内容：
榜单前半部安静得吓人
2023年5月中国非游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，与游戏厂商在当月的静默表现相比，非游企业在5月份的表现更是当得起一个“静”字。除了爱奇艺上升两位、合合信息科技下降两位之外，榜单前半部（1-15）的排名没有任何变化。
相对活跃的榜单后半
在榜单后半，各家企业的升降幅度也基本都维持在1-2位的区间——唯一值得关注的是大幅跃升43名，进入榜单末尾的“大头兄弟”。
与上个月相比，大头兄弟排名上升了 43 位，视频编辑类App：FacePlay 的收入增幅最大，环比增长 278%。 该应用程序自 2021 年 8 月起上市，其收入最高的市场包括美国、沙特、巴西、英国和德国。
5月应用排名情况
重点关注
字节跳动
CapCut
视频编辑类软件——本月收入排名第5，较上月上升5位。该产品于 2020 年 4 月首次推出，在美国、巴西、越南、德国、法国等顶级市场的带动下，其月收入增长了 60%。
畅读科技
MoboReader
小说（图书与参考）类产品，本月收入排名第13，较上月上升2位。该产品于 2017 年 10 月首次推出，其每月收入增长 42%，主要市场为美国、英国、菲律宾、澳大利亚和加拿大。
影笑科技
InShot
属于视频编辑类产品，本月收入排名第15，较上月上升2位。该产品于2014 年 3 月首次推出，其每月收入增长 21%，主要市场为美国、巴西、英国、德国、印度。
美图
MeituPic
本月收入排名第19，较上月上升3位。2011 年 2 月首次推出，其每月收入增长 22%，主要市场为中国台湾、泰国、中国香港、美国和日本。
字节跳动
Resso
音乐和音频类产品，本月收入排名第20，较上月上升11位。于 2019 年 5 月首次推出，其月收入增长了 62%，其首要市场以巴西和印尼为首。
赤子城
YoHo – Group VoiceChat
属于语音聊天类产品，本月收入排名第 21 位，较上月上升 2 位。于 2018 年 12 月首次推出，其每月收入增长 23%，主要市场为美国、沙特、阿联酋、土耳其和德国。