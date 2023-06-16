欧健生物医疗集团（European Wellness Biomedical Group，简称“欧健集团”）于2023年4月15日在世界酒店 (One World Hotel) 宣布与香港卫佳美有限公司（代表国药云健康科技（广东）有限公司和国药中药（佛山）医药有限公司）和 NCL Solutions Sdn Bhd 达成合作。

欧健集团将提供其在营养品、护肤品、药妆及治疗产品研发、配方和生产方面的专业知识和经验，而国药集团将利用其全球影响力和分销网络，推动欧健集团的国际业务更上一层楼。欧健集团的1000多款专利产品将通过国药集团进行销售和分销。

双方将合作开发联合品牌产品并打造世界一流的健康中心，配备最先进的技术和训练有素的医疗专业人员。通过此次合作，双方旨在为更多消费者提供世界一流的医疗保健服务和产品，并为世界各地的人们提供易于获取且价格实惠的创新医疗保健解决方案。

国药集团是中国最大的医疗保健集团之一，拥有超过128000名员工和1100家子公司，并且旗下设有多个部门，覆盖全产业链。该集团的生产线已获得美国 FDA 和欧盟相关机构的批准，并通过了世界卫生组织的预审，该集团也因在新冠疫情期间开发和销售新冠疫苗。