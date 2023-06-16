Garrett Motion Inc.为宝马集团提供该公司研发团队所开发的一款先进电动燃料电池压缩机（FCC），以此支持后者实现其打造零排放氢燃料电池车的承诺。宝马集团最近宣布将在一小批宝马iX5 Hydrogen电动车中试点应用第二代氢燃料电池驱动系统，该系统配备了Garrett公司为氢燃料电动汽车而设计出品的新一代模块化燃料电池压缩机。

“在过去的四年里，我们一直与宝马集团密切合作，专门开发一款先进的氢燃料电池压缩机以满足其确切需求。这一努力将在今年晚些时候的深度道路试验中得到极致体现。” Garrett副总裁兼首席技术官Craig Balis表示。 “我们非常荣幸能与宝马集团合作，为创新性的零排放iX5 Hydrogen燃料电车贡献力量。” Balis声称。他补充道：“这是Garrett公司对新技术持续投入的结果，也与我们致力于做氢动力推进系统领跑者的承诺相一致。”

Garrett推出的这款用于燃料电池电动汽车的电动空气压缩机是宝马iX5 Hydrogen燃料电池系统的关键技术。空气中的氢和氧在通过燃料电池电堆时发生电化学反应，燃料电池籍此为电机提供所需电力。为了有效地进行这种反应并产生最大电力输出，必须根据需求向燃料电池电堆供给最优气流量和气压。Garrett的高性能电动空气压缩机能够高效地提供燃料电池系统功率密度和输出优化所需的气流。体积小巧的压缩机能够最大限度地提高了燃料电池组在车辆使用寿命期间的效率和耐用性。特意为该项应用而设计的一款新型涡轮扩张器，可回收利用从燃料电池电堆出口排放的废能量。与传统燃料电池压缩机相比，空气压缩所需电能消耗可以降低20%。

“Garrett是氢燃料电池压缩机技术的先驱，在生产和实地驾驶体验方面拥有多年的专业知识。新一代产品建立在革新性设计和工程技术的长期基础之上，包括本公司的高速电动机、电力电子设备和先进的控制装置。”Balis表示。

宝马iX5 Hydrogen及其关键部件，包括燃料电池电动压缩机及其逆变器，均在开发阶段期间经受了要求严苛的温度、湿度和振动测试。这些努力体现了宝马集团的承诺，即通过一系列能够在所有气候条件下可靠运行的碳中和驱动系统来提供清洁环保的车辆。