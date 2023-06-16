在电动汽车市场呈指数级增长的同时，另一个行业正在显着获得牵引力。那个市场就是电气化船行业。在未来随着船只电气化的进程，维护使用成本低，会成长为一个中产可以消费的起的品类。也会是可持续发展和脱碳一个重要的产品支线。可持续发展的舞台不仅仅是陆上交通，水上交通同样富有想象力，船舶的电气化将开启一个新的篇章。因此，我们有必要了解下这个行业目前正在做的创新产品。

Zen Yachts ZEN50：超酷的太阳能电动双体船

Zen Yachts 是一家专门设计和制造电动船只的初创公司。Zen Yachts 成立于 2021 年，获得了 Ocean Zero 的 A 轮融资，Ocean Zero 是一家专注于可持续水上旅行的投资公司。

Zen Yachts 目前正致力于将其即将推出的 ZEN50 概念变为现实。ZEN50 是一艘 51.5 英尺（15.7 米）的全电动双体船，可容纳 12 名乘客。它提供多达四间卧室，每间卧室都附有自己的完整浴室、一个完整的厨房和三个层次的探索空间。

为了最大限度地减少阻力，从而最大限度地扩大航程，ZEN50 需要采用碳纤维多壳设计。实际上，ZEN50 被归类为双体船。大部分睡眠区都在船体内，主要生活区在二层。

推动 ZEN50 的是两个 50kW 电动机和一个 160kWh LFP 电池组。除了动力总成系统外，ZEN50 还标配了屋顶太阳能电池阵列。Zen Yachts 表示，峰值功率高达 17kW，应该能够以 5 节左右的速度连续航行。换句话说，这艘船可以根据白天收集的太阳能以 5 节的速度无限期地行驶。

挪威游轮公司 Hurtigruten 的首艘零排放游轮

挪威游轮公司 Hurtigruten 公布了首艘零排放游轮的计划。这艘电动游轮将配备带太阳能电池板的可伸缩帆，以利用风能和太阳能，同时将其储存在强大的电池中。尽管目前只有 0.1% 的 Hurtigruten Norway 船舶使用零排放技术，但该公司正计划进行大刀阔斧的改革。

它的第一个概念“Sea Zero”有望成为世界上最节能的游轮。该公司最初于去年 3 月透露了该项目，作为其成为可持续旅游领导者的雄心的一部分。它的第一艘电动游轮将于 2030 年交付，它将结合 60 兆瓦时电池组和多项行业首创，在海上利用风能和太阳能实现真正的零排放体验。

例如，该公司计划包括三个带有附加太阳能电池板的可伸缩自动帆。机翼装置旨在增强空气动力学性能，在高达 50 米的高度吸入气流以增加推进力。Hurtigruten 说，在夏季，这艘船“将由挪威北部每天 24 小时发光的午夜太阳提供超级动力。”三个可伸缩的机翼将包括 1500 平方米（16,146 平方英尺）的太阳能电池板，总受风面积为 750 平方米（8,073 平方英尺）。来自帆或充电端口的可再生能源存储在船上巨大的 60 MWh 电池存储系统中。容器侧面甚至还有一个指示器来显示电池电量。该公司表示，它正在寻找镍含量最低的无钴电池化学物质，以降低成本。

Candela C-8，和Polestar一起打造的电动船

Candela 是一家电动船制造商，试图通过提供高效的动力系统来提高电动船的可行性。Polestar与另一家总部位于瑞典的电动汽车公司 Candela 建立了合资企业。但这次冒险不是为了公路车辆，而是为了水上产品Candela C-8。Candela引入了100% 碳纤维，瑞典制造技术。凭借在战斗机技术和飞机设计方面的经验，其设计的机身非常轻便，同时仍然坚固耐用。C-8 船体采用 100% 碳纤维真空注入，重量明显低于同类船只。

在水翼艇中，可伸缩的机翼将从船体延伸出来，并产生类似于飞机机翼的升力。一旦船达到“飞行”速度，船就会浮出水面并在水面上方平稳滑行。在其 22 节的巡航速度下，C-8 应该仅持续消耗 23kW（30 马力）。根据 Candela 的官方数据，C-8 的效率是传统船只的五倍以上。可以搭乘8名乘客，俱备69 kWh 电池（Polestar 2 标准系列单电机），可以达到30 节（35 英里/小时）的最高速度；预期航程：22 节时 57 海里（65 美制英里）；支持直流充电，或 Polestar 11 kW 三相交流充电。

Sunreef发布ESG友好型电动新游艇

著名的豪华游艇制造商 Sunreef 发布了一艘新的 108 英尺（33 米）太阳能电动超级游艇的计划，该游艇配有自己的泳池水疗中心和室内剧院。该公司公布了其最新的超级游艇 33M Sunreef Explorer Eco。Sunreef 表示，新产品“以大胆的架构和全新的旅行方式改写了规则。” 或许最重要的是，这艘 100 英尺长的游艇在航行时不会产生有害烟雾或振动，因此非常安静。

33M Sunreef Explorer Eco 由两个 400 千瓦的电动机、一个 990 千瓦时的电池组系统和两个 300 千瓦的增程器提供动力，“旨在带您安静地前往最偏远的游轮场。” 但是，尚未提及该范围的具体细节。这艘电动游艇由铝和先进的复合材料制成，其设计最大限度地利用了太阳能的空间。凭借内置于船体、上层建筑、比米尼屋顶和整个全横梁船首平台的太阳能电池板，电动超级游艇的光伏系统可产生高达 50 kWp 的清洁太阳能。

33M Sunreef Explorer Eco通过节能空调和智能能量回收系统提高效率。它还具有雨水收集系统、节水器、造水机和使用热回收的超高效锅炉。在内部，您会被 535 平方米的广阔生活空间所震撼，这些生活空间可以定制，包括水疗中心、图书馆或健身房。它还拥有可容纳十间客房和七名船员的空间。宽敞的主套房设有室外甲板区，而其下方的楼层则设有室外游泳池、酒吧和用餐区。

Blue Innovations Group 带来的创新电动游艇 R30

R30 看起来完全属于豪华游艇。官方将其描述为一个连接的绿洲，具有多功能性，可以在健康的工作/生活平衡范围内使用。在舒适的客舱沙发上拨打 Zoom 电话，然后返回顶部，在巡航船头上钓鱼。或者，如果您不喜欢钓鱼，那就躺在日光浴床上。对于那些喜欢弄湿的人来说，船尾三侧的折叠式游泳平台可以方便地进出水面。

如果您喜欢阴凉处，硬顶可以起到双重作用，既可以阻挡阳光，又可以将这些光线转化为可用的能量。可扩展的太阳能电池板从主顶篷折叠出来，提供高达 2.7 kW 的太阳能，为船上巨大的液冷 221 kWh 电池充电。R30 的一对电机的最大速度约为 39 节（45 英里/小时或 72 公里/小时），总功率为 800 马力（600 千瓦），R30 提供了与其精巧的设计相匹配的强大性能。

从配备多功能床/桌子布置（将桌子翻过来变成一张大床垫）的宽敞甲板下客舱，到配有特斯拉式轭式方向盘的大型双屏控制台，R30 似乎非常新潮。