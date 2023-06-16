很快，您就可以在旧金山湾地区乘坐全电动垂直起降 ( eVTOL ) 飞机，以一种快速、经济高效的方式出行，同时排放非常友好。美国联合航空公司和 Eve Air Mobility 周三透露了在整个湾区推出首批电动通勤航班的计划。去年，美国联合航空公司成为第一家公开投资两家 eVTOL 公司的大型航空公司。它的第一笔投资是 2021 年对Archer Aviation的投资。

今年早些时候，United 和 Archer 透露他们将使用 Archer 的 Midnight Aircraft 飞往芝加哥的第一条电动空中出租车航线。Midnight 使用六个电池组，设计用于搭载四名乘客、行李和一名飞行员长达 100 英里。它的第一次飞行是在今年夏天。

去年 9 月，美联航透露了对 Embraer 子公司 Eve Air Mobility 的新投资 1500 万美元，并有条件购买协议最早在 2026 年购买多达 400 辆电动出租车（200 辆是可选的）。合作伙伴更进一步，周三宣布计划在旧金山推出首批电动通勤航班。United 和 Eve Air Mobility计划通过该地区的首批电动通勤航班将城市空中交通 (UAM) 带到旧金山。

该联盟将与地方和州政府官员、基础设施、能源和技术供应商合作，以确保为 eVTOL 配备合适的设备。Eve 的 eVTOL 是 100% 电动的，最多可搭载四名乘客和一名飞行员，续航里程可达 60 英里（100 公里）。该公司表示，其电动飞机的每座成本比直升机低 600% 以上，与汽车旅行相比，排放量最多可减少 80%。Eve 的 EVTOL 计划于 2026 年投入使用。