一汽大众宣布了ID. 4/ID.6 CROZZ ACTIVE乐活版的上市，ID.4 CROZZ ACTIVE乐活版和ID.6 CROZZ ACTIVE乐活版的售价区间分别为21.79万-29.39万元和25.89-33.69万元。同时，该车型免费赠送“乐活版限定皮肤”，全新“蓝牙数字钥匙2.0版”和“隐藏式行车记录仪”，并采用了最新版软件系统。

此次推出的“乐活版限定皮肤”有活力橙和动感蓝两种配色，与车身形成撞色搭配，极具视觉冲击力；同时，前脸气帘造型更富张力，外后视镜也更显炫酷。蓝牙数字钥匙完成升级，2.0版集成了远程控车、遥控空调、寻车定位、尾箱开启、故障报警、轨迹回放等功能，真正实现了智能手机对物理钥匙的替代。

新车配置了全新的隐藏式行车记录仪，在不遮挡视野的同时更具整洁感；还可与手机实现智慧互联，用户可通过手机与车机自由切换，查看车速、灯光、转向、刹车等行车全记录；同时，记录仪内置了重力感应器，可完整记录泊车状态影像。

新车不仅在外观和硬件装备上做出升级，还搭载了最新版软件系统，新增53项功能；智能语音升级，指令更简洁流畅，识别更精准且功能更多；导航交互优化，新增自动优化路线开关等功能，让道路切换更便捷；同时，在线音乐和电台，以及车机系统都进行了大幅升级，操作和功能更加人性化。

目前CROZZ ACTIVE乐活版动力参数还未透露，预计将延续现款车型的动力。作为参考，在售的ID.4/ID.6 CROZZ均提供后驱和四驱车型可选。续航方面，ID.4 CROZZ提供425公里、554千瓦、600公里三种续航，ID.6 CROZZ车型续航提供460公里、550千瓦、601公里可选。