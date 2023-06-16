以“‘汽’象焕新，先行向未来”为主题的粤港澳大湾区车展在深圳会展中心拉开帷幕。高端新能源汽车品牌仰望，以独立展位亮相比亚迪品牌专馆。在核心技术领域，仰望通过顶级技术架构 —— 仰望架构，构筑品牌基石。易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智驾辅助，六大核心技术像魔方一般灵活组合，无论在城市、户外还是赛道场景，都能为用户带来极致安全、极致性能、极致驾乘体验。

其中，仰望 U8 坐拥易四方与云辇-P 两大核心技术，通过横-纵-垂协同，在行业中率先实现了 3 向 6 自由度车身控制。易四方全方位颠覆了传统汽车驱动系统能力体系，以四电机独立驱动赋予仰望 U8 四轮独立扭矩矢量控制能力，能够实现原地掉头、敏捷转向、极限防滑、高速爆胎控制、意外漂浮脱困等。而云辇-P 作为全球首款新能源越野车专属的智能液压车身控制系统，可实现高度、刚度、阻尼三项自主调节，具备四轮联动、一键调平等创新功能，使仰望 U8 兼具城市舒适驾驶和越野穿越能力，打开用户的出行想象空间。

仰望正全力打造自营体系，将依托全自营渠道，秉承“真心服务，以诚待人”的理念，在用车全流程，为用户提供舒心、安心的服务体验。仰望目前已经在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、郑州、东莞、佛山、长沙、苏州、台州、天津、宁波、西安 16 个城市开启首批建店工作，并预计于 8 月开始陆续试营业。后续将有更多城市和建店进展会陆续公布。

凭借极致的性能、前卫的设计，以及全流程自营服务体系，仰望将用户的期待值拉满。据悉，仰望 U8 豪华版预计于 8 月正式上市，并预计于 9 月份陆续开启交付，将很快与首批车主见面。目前，仰望 U8 预售正在火热进行中。仰望 U8 豪华版和越野玩家版均为用户提供萤石白（高光）、月光银（哑光）、曜石黑（高光），以及豪华版专属的龙石绿（高光 / 哑光）、越野玩家版专属的砂石绿（高光 / 哑光）五种车身颜色可选。仰望采用全线上预订模式，所有用户均可通过线上登录【仰望汽车小程序】和【仰望汽车 APP】进行预订。