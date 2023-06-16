近日，多云、一体化数据平台公司——云器科技宣布已完成连续两轮总计数亿元人民币的融资，包括元璟资本投资的天使轮，元璟资本和启明创投联合领投、挑战者创投跟投的A轮。融资资金主要用于产品研发、人才建设与市场渠道布局等。

云器科技是一家多云、一体化的数据平台提供商，首创了以 “Single-Engine”为核心理念的湖仓平台。创始人兼CEO喻思成，曾任甲骨文(Oracle)公司全球副总裁、阿里巴巴集团副总裁，开创了阿里云国际业务。联合创始人兼CTO关涛，曾任阿里巴巴P10研究员，主导了阿里云飞天大数据平台二代研发及落地，曾于微软云计算和企业事业部工作近十年。联合创始人兼CPO七良，长期专注于数据领域的产品体验创新。云器科技团队成员主要由来自微软、Oracle、字节、阿里云等国内外顶尖云计算与大数据企业的资深技术老兵组成。

随着云原生数据尤其是AI的普及，市场对于云数据平台（Cloud Data Infra）包括数据仓库、数据湖等的需求指数级增长。海内外企业纷纷专注于挖掘数据的业务价值，使用专业的数据平台产品，这样的转变使云数据平台成为了跨越未来数十年的巨大赛道。

云器科技在数据平台领域已蛰伏深耕一年多，专注于技术研发，产品经过多次升级，打造了基于多云、一体化的云上数据平台，以Single-Engine为核心理念，通过SaaS全托管服务模式，帮助企业聚焦于数据型业务创新。