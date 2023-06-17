总部位于伦敦的电动汽车初创公司 Ark 推出了一款名为 Ark Zero 的电动微型车，售价 5995 英镑。英国媒体称其为“英国最实惠的电动汽车”。初创公司 Ark Motors 在网上几乎没有任何相关信息，但凭借其城市交通工具“零号方舟”(Ark Zero) 引起了英国媒体的广泛关注。这款专为城市设计的微型汽车的续航里程刚刚超过 50 英里（约 80 公里）。

零方舟微型车的最高时速为 28 英里/小时（45 公里/小时），这意味着该车辆不适用于高速公路。ArkZero 只有一个 3 马力（2.2 千瓦）的电池，其能耗与两轮和三轮车相当。这辆城市车辆有足够的空间容纳“两个人和一条狗”，许多新闻网站都引用了该公司的话——一个在前面，一个在后面，带着狗。

这款微型电动汽车长 98.4 英寸（250 厘米），宽 47.3 英寸（120 厘米），高 64 英寸（1.62 厘米），轴距为 67.7 英寸（172 厘米）。在英国媒体中，共识似乎是轻型电动汽车是雪铁龙Ami的竞争对手，尽管更小、更便宜的电动汽车在能源紧张的欧洲越来越受欢迎。例如，意大利共享汽车供应商 Enjoy 最近宣布将增加 100 辆来自意大利初创企业 XEV 的XEV Yoyo 电动微型车，续航里程约为 150 公里，时速限制为 80 公里/小时。雷诺的Mobilize 还提供微型汽车等。

方舟公司的一位发言人说：“零号方舟是自福特 T 型车以来建造的功能最强大的汽车。资本主义向我们出售了上个世纪我们不需要的过度设计的汽车。多亏了零号方舟，我们可以在不做出任何妥协的情况下高效且经济地满足市场需求。” 尽管有这样的声明，这家初创公司表示它计划在不久的将来推出一款 A 级车，但没有透露任何进一步的信息。

Ark Motors 还耸人听闻地宣布将从明年开始在伦敦提供自动乘车服务——同样，没有更多信息。能够廉价且良好地制造自主技术意味着只有少数参与者可以参与其中。如果自动驾驶叫车服务的说法属实，那么这项努力背后一定有相当大的财力。此次发布的总体专业水平表明，该产品和公司得到了一些目前选择保持沉默的大公司的支持。Ark Motors 表示，它目前仅在本国市场推出这款微型双门电动汽车，但计划扩展到其他国家。零方舟只能从公司网站在线订购。