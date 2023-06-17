蔚来ET5旅行版正式上市，新车共推出2款配置车型，售价区间为29.80-35.60万元。采用电池租用方案，则需22.80万元，电池月费则为980/1680元每月。外观上，整车延续了蔚来家族的极简风格。按照规划，中国市场最先从6月16日开始发布和交付，挪威、瑞典、德国、荷兰、丹麦也将随后开启交付。

首任车主权益包括：整车6年15万公里免费质保、三电10年不限里程免费质保、6年免费车联网、终身免费道路救援。官方表示7月31日(含)前大定用户，可选择权益升级包，包含终身免费换电(每月四次)、十年不限里程免费质保、终身免费车联网。另外可领取价值4560元，NOP+增强领航辅助的一年免费使用权。

新车基于蔚来ET5轿车打造，外观造型延续Design for AD设计理念，车辆前脸与轿车版基本一致。新车LED日间行车灯与前大灯组采用分体式的设计，突出前倾的车头。前大灯组处还设计了导流槽，有实际通风扰流的作用。另外，该车在车顶安装有激光雷达等传感器。

蔚来ET5旅行版主要的变化集中在B柱之后的车身造型。该车整体侧面线条相较于轿车更加平缓，这也将进一步提升乘坐舒适性以及后备厢储物空间。隐藏式感应门把手，在你靠近车辆时会平行弹出，握住门把手，车门会自动小幅度弹开。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为4790/1960/1499mm，轴距为2888mm。另外其还提供5种轮圈样式的选择，轮圈尺寸分别为19英寸和20英寸。它还支持选装电动拖车钩，方便将来拖拽房车出行。

车尾造型收尾更加利索，减少了一部分轿车版本尾部的拖拽感，整体视觉重心上移，搭配与轿车同款的扩散器，线条的转折更加硬朗。同时还配备了后扰流板，将尾部的车身线条进一步延伸，小鸭尾的设计是亮点，尾灯采用贯穿式设计，一条直线贯穿整个车尾，没有多余的线条。车顶部分可以选装行李架，在具备运动感的同时也不失旅行车该有的样子。

值得注意的是，蔚来ET5旅行版提供10种车身色彩和6款内饰颜色(免费色：科技黑Onyx Black、极速灰Cool Grey、金沙米Sand；3款收费色：苔原绿Vetiver、电驭紫Skyline Violet、琥珀橙Terracotta)供消费者选择。

内饰来看，新车全系标配PanoCinema全景数字座舱。车内采用了与ET7相同尺寸的全液晶仪表和中控屏，分别为10.2英寸和12.8英寸。另外，10.2英寸数字仪表采用HDR高动态范围图像技术。细节来看，中控台上方少不了NOMI的存在，方向盘看上去极为高雅。贯穿式的空调出风口采用隐藏式设计，热泵空调带有电机废热回收功能，将更高效节能。车顶采用大尺寸的天幕，十分宽阔大气。车内的储物空间非常丰富且富有设计感。

动力方面，与蔚来ET5保持一致，新车将搭载前150kW感应/异步电机、后210kW永磁/同步电机，系统总功率为360kW。预计电池方面也将提供75kWh/100kWh/150kWh三种容量。该车可提供5种基础驾驶模式，包括：运动+Sport+、运动Sport、舒适Comfort、节能Eco、个性化Individual；4种场景模式：雪地Snow、拖挂Trailer、沙地Sand、湿地Mud。0-100km/h加速时间为4秒。

作为一款全球化车型，ET5 Touring的产品开发基于欧洲和中国两个地区的用户场景和市场需求变化，承载了前来希望创造愉悦生活方式的美好愿景。ET5Touring的开发过程，承接了欧洲旅行车用户的使用习惯和出行文化，同时融合了中国家庭用户的实际使用需求。从场景化的角度来看，ET5 Touring是城市通勤的灵活&潮流(Stylish Urban Commuting)和大自然出游的自由感&向往感(Weekend Outdoor Escape)的平衡。这样的生活方式和出行文化源于欧洲，但绝对不是欧洲地区的专享，蔚来希望通过ET5 Touring的开发将这样的生活方式推广给更多的中国用户。