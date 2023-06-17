特斯拉已经证实，它现在已经在全球安装了超过 500,000 个 Powerwall，并且还在快速增长。虽然现在有很多家用电池后备解决方案，但特斯拉拥有 Powerwalls 的大部分思想份额。它在2015年推出该产品时，几乎打开了锂离子家用电池市场。

但 Powerwall 直到 2016 年推出 Powerwall 2 才真正起飞，即使在那之后，它也需要一段时间才能加速发展。2020 年 5 月，特斯拉确认安装了首批 100,000 台 Powerwall，公司花了将近四年的时间。一年后，也就是 2021 年 5 月，特斯拉证实其 Powerwall 的安装量现已达到 200,000 次——在短短一年内翻了一番。该公司从那里不断发展壮大，到 2021 年 11 月，特斯拉表示其已安装了 250,000 个 Powerwall。

特斯拉从推出 Powerwall 到部署 250,000 台用了六年时间，但现在我们了解到该公司只用了不到两年的时间就部署了下一个 250,000 台 Powerwall。这种新的令人印象深刻的部署率可以解释为特斯拉一直在与更多第三方安装商合作安装 Powerwalls 以及该公司自身的产量增加。特斯拉现在正准备推出下一代家用电池组：Powerwall 3。