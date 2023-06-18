继上个月在中国首次亮相后，第二代 Nio ES6 已在多个欧洲市场推出，在与奥迪的商标法律纠纷后，它将被称为 EL6。Nio EL6将在德国、荷兰、瑞典、丹麦和挪威上市。作为订阅计划的一部分，客户将能够购买或支付月费。

EL6 被描述为智能电动全能 SUV，看起来与其前身没有太大区别，蔚来Nio 采用了进化方法。这款中型电动 SUV 也保留了前带大致相同的占地面积，仅比其前代略宽和略低。Nio EL6 长 191.1 英寸（4,854 毫米），宽 78.5 英寸（1,995 毫米），高 67 英寸（1,703 毫米），轴距为 114.7 英寸（2,915 毫米）。主要的造型变化包括每侧相互堆叠的新圆形前灯、现在由灯条连接的细长尾灯、重新设计的保险杠以及车顶上的 LiDAR 和前视摄像头。

在内部，双层仪表板布局得以保留，但仪表板更纤薄，并具有隐藏的通风孔和新的中央信息娱乐系统和驾驶员显示屏。信息娱乐系统运行 Nio 最新的 Banyan OS。

方向盘也是新的，前排座椅也是新的 – 驾驶员可进行 20 向调节，前排乘客可进行 22 向调节 – 以及大型可打开天窗，Nio 声称它是该细分市场中面积最大的天窗几乎一平方米（10.7 平方英尺）。