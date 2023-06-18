继去年 12 月在加拿大安大略省的 CAMI 装配厂开始生产 BrightDrop Zevo 600 电动送货车后，通用汽车宣布在美国境外交付首批 Zevo 600 货车。FedEx Express Canada 昨天在多伦多的一次活动中正式接收了其首批 50 辆电动货车。首批 50 辆加拿大制造的BrightDrop Zevo 600 货车将服务于多伦多、蒙特利尔和萨里。

这 50 辆电动汽车是 FedEx 和 BrightDrop 之间达成的一项更大协议的一部分，该协议将使 FedEx 在未来几年的运营中增加 2,500 辆汽车，其中包括已经在南加州运营的 400 多辆汽车。该公司计划扩大其在加拿大的 EV 车队，因为它致力于在其全国各地的地点实施额外的充电基础设施。迄今为止，联邦快递已在多伦多、蒙特利尔和萨里安装了 80 个充电站。

联邦快递表示，将 BrightDrop 的电动货车引入其加拿大车队是其到 2040 年将整个包裹取送 (PUD) 车队转变为全电动、零尾气排放车辆的目标的重要一步。为实现这一目标，该公司计划到 2025 年其全球 PUD 车辆购买量的 50% 为电动，到 2030 年增加到 100%。FedEx Express 是 BrightDrop Zevo 600 在加拿大的第二个商业客户，仅次于 DHL Express Canada，后者去年订购了数量不详的货车。

Zevo 600 由通用汽车的 Ultium 平台提供动力，专为最后一英里交付而设计，充满电后的估计续航里程可达 248 英里（400 公里）。BrightDrop 在投资约 8 亿美元（近 10 亿加元）将该工厂改造成加拿大第一家大型电动汽车工厂后，正在安大略省通用汽车公司的 CAMI 装配厂生产 Zevo 600 电动货车。

CAMI 于 2022 年 12 月重新开放，当时第一台 Zevo 600 在经过七个月的重组后下线——这是通用汽车历史上最快的工厂转换。这家汽车制造商预计，到 2025 年，这家加拿大工厂将每年生产 50,000 辆 Zevo 厢式货车，但还有很长的路要走，因为今年第一季度仅生产了 500 辆。