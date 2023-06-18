科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.06.12-2023.06.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

又是一段相当似曾相识的SEA Now，本周，我们又迎来了马来西亚这位熟悉的身影。只不过，这次并不是关于它如何在电动汽车产业奋起直追的故事，取而代之的是一个“新”的野望。

本周早些时候，马来西亚高级官员对外透露了该国在数据中心产业方面的发展定位——该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。而作为这一发言的背景，一方面，马来西亚已经于此得到了AWS的承诺—后者将在2037年之前对马来西亚投资255亿林吉特（约合55.3亿美元），用于在该国建设云服务基础设施。另一方面，包括Equinix、AirTrunk、Yondr Group、GDS Holdings等在内的多家知名数据中心巨头也纷纷在马来西亚启动了其数据中心的建设计划。那么于此，问题也就来了，马来西亚为何能够在数据中心领域承受如此多的目光？或者说，为什么在数据中心领域，马来西亚可以拥有这样的吸引力？

这个野望背后的因素可能没有那么复杂。大体上来讲，不难发现，在数字化进程于当下得到加速式发展的东南亚，该地区在云计算、大数据以及电商领域也呈现出了爆发式的增长。作为体现，关于这些数据的载体以及节点——数据中心的需求自然也就随之变得愈发旺盛。

当然，这些宏观背景也并不能成为支撑马来西亚这种雄心壮志的决定基石。把时间放到更早之前，作为东南亚中相对较小的一个国家，马来西亚在吸引大型企业的投资方面并没有太多优势，并且对数据中心这样的高技术企业来说更是如此。然而，这一局面却也随着当地政府的决心发生了转折。在2010年时，该国明确：数据中心是其四大核心国民经济转型计划的关键驱动力。于此，马来西亚当局便围绕该领域制定了包括投资促进、企业扶持、人才引进等一系列的支援举措。再加上当地相对低廉的土地和能源成本，在建设数据中心产业这条道路上，马来西亚也开始逐步踏上正轨。

目前，有数据指出，2022年至2028年期间，马来西亚的数据中心市场规模预计将从13.1亿美元增至22.52亿美元，实现9.41%的年增长率。而作为这一浪潮的体现，其数据中心的建设速度也将加速前进———在未来五年内，预计将有800兆瓦的数据中心得到投产。于此，马来西亚的这个小目标似乎也并不那么遥远。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

马来西亚在伦敦科技周期间获得17.9美元的投资承诺：据悉，在日前的伦敦科技周期间，在马来西亚通信和数字部长Fahmi Fadzil率团参与下，该国共获得了83亿林吉特（约合17.9亿美元）的数字科技领域的投资承诺。据介绍，这些投资预计将创造不少于1800个高价值工作岗位。

Fahmi表示，以上承诺表明外国投资者对马来西亚数字化框架（framework of MD）的坚定信心——该框架是一项推动数字经济的国家战略举措，并且这些承诺也肯定了MD正走在实现其目标的正确道路上。

2022年，东南亚电商GMV规模达到995亿美元：据日前发布的一份报告显示，东南亚电商领域在2022年期间实现了995亿美元的GMV份额。作为对比，这一数字为2020年的1.8倍。

报告指出，其中，Shopee贡献的的GMV为479亿美元，第二为Lazada——该平台贡献了201亿美元。另外，TikTok Shop也已成为该领域的重要参与者，其GMV份额达到44亿美元，且在印度尼西亚的GMV为25亿美元。此外，报告也强调，在总计的995亿美元中，印尼占据了52%的份额。

报告还预测称，到2028年，这一数字有望达到1750亿美元，并且在最好的预期下，该数字有望提升至2320亿美元。

中兴通讯携手印尼MyRepublic发布FTTR方案：近日，在ZTE TechXpo and Forum展会期间，中兴通讯携手印尼运营商MyRepublic联合发布印尼首个FTTR方案，包括业界首款支持XGS-PON+2.5G FTTR主网关G8605及从网关G1611，该方案可以一步到位升级家庭网络设施，为用户提供全屋2000兆的网络体验，可以同步满足用户上网、语音和IPTV的业务需求。

银联国际与马来西亚支付转接网络PayNet合作推动跨境二维码支付互联互通：近日，银联国际宣布与马来西亚支付转接网络Payments Network（简称“PayNet”）签署合作框架协议。双方约定推动跨境二维码支付互联互通，2023年内，实现境内和港澳版云闪付App、境内接入“云闪付网络支付平台”的商业银行App在马来西亚二维码商户全面受理，下一步还将推动境内外其他银联标准钱包支持在马来西亚二维码商户的支付功能，并实现马来西亚用户使用的钱包产品在全球银联二维码商户使用。

周受资：未来几年内，TikTok将在东南亚投资数十亿美元：据悉，TikTok首席执行官周受资于今日参加的一个东南亚论坛活动中表示，未来几年内，TikTok将向印尼和东南亚地区投资数十亿美元。

据介绍，TikTok在东南亚拥有近8000名员工。同时，在印尼，TikTok上承载了200万电商卖家。而作为这一数据的背景，据统计，印尼有近1.13亿TikTok用户，规模仅次于美国，并且也为东南亚规模之最（第二名越南为5060万TikTok用户）。

马来西亚希望借助微软和谷歌的力量，加速实现自身的数据中心枢纽野望：据马来西亚投资、贸易和工业部长Zafrul Abdul Aziz日前表示，该国正希望吸引微软和谷歌的投资，从而进一步将马来西亚打造成数据中心枢纽。此外，他还表示，基于目前的国际形势，马来西亚也希望将自身定位为中立的供应链基地。

作为背景，就吸引外资方面，今年期间，马来西亚已经成功吸引到了包括特斯拉和亚马逊在内的美国科技巨头的承诺——其中，特斯拉已获批进入马来西亚市场并被允许在该国内建设超充网络，而AWS则表示，将在2037年之前对马来西亚投资255亿林吉特（约合55.3亿美元），用于在该国建设云服务基础设施。

投融资

新加坡深科技初创公司Zero-Error Systems获得750万美元超额认购：ZES是新加坡南洋理工大学中的一个学术分拆项目，由经验丰富的半导体行业资深人士和集成电路设计专家于2019年成立。ZES介绍称，这些人士对半导体设备的特性、其在各种辐射情况下的表现、以及保护半导体物理完整性所需的基本辐射加固机制方面有着深入的了解。

而作为ZES的成立出发点，ZES表示，近年来，为月球和火星任务开发应用丰富的卫星和高精度太空机器人的公司显着增加。然而，ZES首席技术官兼联合创始人Shu Wei博士指出，多数航空航天公司的卫星电子系统都依赖现成的非定制化的商用半导体设备，但这些设备并不是可以完全承受住太空中的恶劣条件。而基于ZES的辐射硬化专利半导体保护技术，这些设备的电源可靠性和数据完整性可以得到很大程度上的缓解。

新加坡金融科技公司RockFlow完成1000万美元天使轮融资：新加坡一站式投资平台RockFlow已完成1000万美元天使轮融资，投资方为蓝驰创投。RockFlow于2021年7月成立，是一家总部位于新加坡的人工智能金融科技公司，为国际年轻投资者提供跨市场、多资产的提供全球一站式投资服务。

观点&观察

以科技之名，让医疗健康触手可得｜ORIGIN大会：在小组讨论环节中，在Vietcetera Media首席执行官Hao Tran的主持下，新加坡远程医疗公司ORA创始人兼首席执行官Elias Pour、微纳米设计公司Enlitho首席技术官Kashish Sawalani、新加坡国家健康创新中心（NHIC）主任Pauline Tay博士就《以科技之名，让医疗健康触手可得》这一话题展开了探讨，并从中分享了各自对东南亚医疗健康行业的发展、挑战、机遇的个人见解。

此外，三位嘉宾也讨论了以ChatGPT为代表的现代化工具在医疗健康行业中的应用案例、医疗健康对于东南亚投资者的重要性、以及科技创新在该行业中的前景等问题。

探索瞬息万变的东南亚投资与并购版图｜ORIGIN大会：在小组讨论环节中，在DealStreetAsia大中华区副主编Eudora Wang的主持下，Openspace Ventures执行董事兼Ocular Fund高管Amy Zhao、马来西亚最大的风投基金MAVCAP首席投资官Paramjit Singh、DS/X Ventures合伙人Rama Mamuaya就《探索瞬息万变的东南亚投资与并购版图》这一话题展开了探讨，并从中基于新加坡、马来西亚、印尼三地的角度分享了东南亚地区投资和并购生态的发展前景。