特斯拉宣布在德克萨斯州超级工厂生产了 1000 万个 4680 电池单元。这对于这家汽车制造商的增产来说是一个好兆头，因为这在很大程度上依赖于新电池。

自特斯拉在 2020 年电池日公布自己的电池战略以来，4680 电池格式席卷了整个行业。该汽车制造商声称，新设计有可能将电池成本降低 50% 以上；从那以后，它一直在努力将其投入量产，但遇到了一些瓶颈。

今年早些时候，特斯拉罕见地更新了有关 4680 电池生产的信息，其中包括关于汽车制造商克服这些瓶颈的好消息，但它没有分享有关产量的数字。需要明确的是，这是迄今为止的总产量，而不是当前的产量，这是最重要的指标，但考虑到特斯拉在德克萨斯州生产电池的时间不长，这仍然是一个很好的进步迹象。

1000 万个 4680 电池足以生产约 12,000 辆 Model Y。迄今为止，Giga Texas 已经生产了超过 12,000 辆汽车，但它一直依赖特斯拉位于弗里蒙特的试点电池工厂生产的电池。现在，特斯拉可能会开始更多地依赖德克萨斯超级工厂生产的电池，这应该有助于降低物流成本。

除了在加利福尼亚州和德克萨斯州生产外，特斯拉还宣布扩建内华达州里诺附近的超级工厂，以生产 4680 电池。尽管特斯拉的大部分电动汽车生产仍严重依赖电池供应商，但预计该汽车制造商将通过这些制造项目成为电池生产的主要参与者。