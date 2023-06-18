大众汽车集团和希腊 Astypalea 市宣布了一项联合项目，该项目将于 2020 年实现岛上所有交通工具的电气化。大约三年后，该项目似乎接近完成，这家德国汽车制造商将其视为零排放机动性的试验台。Astypalea 是爱琴海的一个岛屿，位于希腊大陆东南部和土耳其西部。它是爱琴海众多岛屿之一，但让它脱颖而出的是大众集团对其电气化的参与。

大众汽车、大众商业、杜卡迪和西雅特 MÓ 为开发岛上的公共充电基础设施以及为警车、救护车、机场班车和公共交通车队提供电气化做出了贡献。在这个受欢迎的旅游岛上，大众集团的电动汽车数量已从之前的零增加到 84 辆。身份证。Buzz 电动面包车在 ASTYBUS 品牌下运营，已经完成了超过 125,000 英里（200,000 公里）的乘客运送。客户还可以使用 astyMOVE 应用程序租用ID.3 电动掀背车、Seat MÓ 电动滑板车和 Ducati 电动自行车。

岛上大多数新注册的车辆是电动汽车，25% 的居民使用 ASTYBUS 交通服务。大众集团和地方政府未来的项目包括可再生能源。现有的小型太阳能发电厂以一定的容量为电动车队提供绿色电力。但一个更大的 3.5 兆瓦太阳能公园预计将于 2024 年开放，预计将满足该小岛的所有电动交通需求，以及高达 60% 的一般能源需求。

该公园将显着减少碳排放，因为该岛目前使用柴油发电机来满足其能源需求。柴油发电厂每年排放的二氧化碳高达 5,000 吨。