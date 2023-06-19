随着新的 Hypercar 级别的推出，勒芒吸引了一系列汽车制造商参加耐力赛。意大利的 Camal Stile 决定展示它可以通过类比例实现的效果，创造了 TEST/1 概念。尽管它已决定使用勒芒超级跑车的比例作为启动点，但它并没有受到系列规则的限制，该规则要求赛车队使用限制为 670 马力（500 千瓦/680 马力）的混合动力系统。

相反，Camal Stile 选择了“源自航空”的喷气发动机。理论上由煤油提供动力并基于涡轮喷气发动机原理，设计团队估计该发动机可产生高达 5,000 马力（3,728 千瓦/5,069 PS）的功率。由于阻力系数为 0.20，该团队预测 TEST/1 的最高时速可达 280 英里/小时（450 公里/小时）。

这并不是喷气发动机对概念车的唯一影响。虽然 Camal Stile 表示该车是基于 Hypercar 的比例，但它的灵感来自意大利汽车制造商1954 年生产的测试车菲亚特 Turbina。

它具有那个时代的俯冲造型，其更为适中的喷气发动机可以产生令人印象深刻的 295 马力（220 千瓦/299 马力）。半个多世纪以前，这足以达到 160 英里/小时（250 公里/小时）的最高时速。虽然菲亚特 Turbina 无疑是一款可爱的汽车，但这位外部观察者在 TEST/1 中看到了更多涡轮驱动的 Chaparral 2J 。两者都有一个非常尖的前端、一个楔形轮廓和一个突然停止的后端。

无论灵感来自何方，Camal Stile 表示，在这个设计练习的创作过程中已经包含了“雕塑线条和整体体积” 。它还想用简洁的线条和裸露的机械装置穿插汽车。驾驶员和喷气发动机被封闭在火箭形状的机舱内。得益于裸露的玻璃驾驶舱，驾驶员可以在车外看到广阔的视野。同时，对于那些向内看的人来说，玻璃可以看到采用增材技术设计的底盘，顶部的光环提供赛车运动风格的翻车保护。

Camal Stile 将 TEST/1 描述为仅用于设计实验的“风格实验室” ，使他们能够探索可能在未来汽车设计中实施的新想法。