根据Canalys发布的最新报告，2023年第一季度，西欧地区的个人电脑（PC）出货量（台式机、笔记本电脑和工作站）同比下跌37%至1000万台。两大个人电脑品类面临显著的降幅，其中笔记本下降37%至810万台，台式机出货量下降35%至190万台。平板电脑表现略好，但出货量仍同比下滑20%至520万台。Canalys最新预测，2023年西欧地区的个人电脑及平板电脑出货量全年将分别下滑9%和12%。然而，两大设备类型市场已有复苏的迹象，有望在2023年的剩余季度持续增长，并在2024年提速。

Canalys研究分析师Kieren Jessop表示，“西欧地区个人电脑市场在2023年第一季度再度衰退，但有积极的迹象表明欧洲已度过最艰难的时期。虽然消费市场同比下滑幅度较大，但假日季后的跌幅低于近几年。近几个月来，欧盟的消费者信心逐步回升，但短期内通胀仍会影响个人电脑的消费。然而，在库存修正和预期促销活动的积极影响下，该细分市场将在年末前实现温和复苏”。

在商业方面，企业正面临经济压力，这限制了他们电脑设备采购的短期意愿。在三次加息后，欧洲央行预计在今年再度加息。然而，确保员工配备合适的个人电脑以维持工作效率，对于企业来说至关重要，特别是在远程办公和混合工作模式仍持续盛行的情况下。由于预算有限，越来越多的西欧公司开始采用‘设备即服务（DaaS）’模式，以此维持IT投资的灵活性。且因DaaS模式将保证客户设备的更新频率，同时附加服务衍生额外的价值，这给未来长远的出货量奠定了良好的基础。

Canalys在近期对欧中非渠道伙伴的一项调查发现，多数受访伙伴（57%）认为他们的DaaS收入将在2023年实现增长；仅12%预测会同比下滑。

Canalys预计，西欧地区个人电脑市场将在2023年的剩余时间里实现持续增长。到2024年，随着需求复苏和被抑制的采购需求得到释放，各终端用户细分市场预计实现同比双位数的增长。鉴于Windows 10在2025年末进入生命周期的末段，向Windows 11的过渡也将成为设备更新的一个重要因素，尤其是在商业领域。截至2023年第一季度，超过三分之一的受访EMEA非渠道伙伴表示Windows 11是他们电脑销售的一大驱动因素。