近日，北京睛采智能科技有限公司宣布完成新一轮数千万元融资，由中经合鲁信创投基金领投，张家港沙洲科创、锦信资本跟投，强云资本担任睛采智能独家财务顾问。本轮融资是睛采智能自去年夏天获得丹麓资本首轮投资后，快速再次获得医疗专业基金及产业战略基金的加持。

睛采智能本轮融资资金将用于拓展数字化康复、职业肌骨健康、儿童健康早期发展干预、智慧养老照护等新业务的拓展和产品研发，并进一步扩充团队人员。

肌骨疼痛是一个全球性的健康问题，尤其是在现代社会，由于长时间坐姿、缺乏运动或者运动过度、运动姿势不规范等原因，越来越多的人们出现肌骨疼痛问题。睛采智能以数字化康复&肌骨伤防治场景为切入点，与国内医疗机构开展紧密合作，截至今年2月，累计智能测评及训练达15万人次。

睛采智能以打造医疗环境智能为己任，聚焦于以人为中心的智能化服务。基于自主研发的3D数字人引擎，研制了智能化运动功能评估、智慧训练、辅助诊疗等多款产品，打通测-评-训的闭环体系。该公司产品采用多传感器融合、智能识别、大数据分析等多项技术，实现人在无穿戴无标记的情况下进行精准评测，量化评估结果提高评测效率，并利用运动健康知识图谱与跨学科融合的专家系统，自动出具评测报告与个性化运动处方，实现千人千面的需求。