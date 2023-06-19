意大利高端电动汽车初创公司 AEHRA 凭借其最新车型 The Sedan 继续吸引关注。他们展示了由兰博基尼和法拉利前领导设计的新车型。

如果您还没有听说过 AEHRA，我们不会责怪您。这家意大利 EV 初创公司于去年夏天出现，其愿景是将意大利的优雅设计和工程与美国客户服务相结合，以提供新型超高端 EV。这一愿景与联合创始人兼首席执行官 Hazim Nada 的背景相似，他出生于美国，在意大利长大。从一开始，AEHRA 就表达了对设计形状和架构的最初关注，因为 Nada 此前曾表示，他相信当今大多数电动汽车在设计时仍考虑到传统设计，并且汽车制造商没有利用当今电动动力系统支持的全部功能。

话虽这么说，AEHRA 在设计和推广其电动汽车的方式上都采用了一种全新的方法——The Sedan 现在也加入了这一阵容。该公司在 5 月底发布了其第二款车型的一些图片，但设计精巧的 GT 轿车今天在意大利正式亮相。一探究竟。轿车将在同一个平台上跟随 SUV，预计将配备三个全电动马达，组合功率为 794 马力。与其 SUV 兄弟一样，AEHRA 的轿车将配备 Miba在奥地利制造的120kWh 电池，提供高达 350kW 的充电率和双向功能。AEHRA 表示，它的目标是让 The Sedan 每次充电行驶 497 英里。

正如您在上图中所注意到的，The Sedan 具有四扇鹰翼车门，最终可能会成为所有 AEHRA EV 的标志性外观。这张图片是我们迄今为止对轿车内部的唯一一瞥，但我们希望第二款车型能够容纳与 SUV 类似的组件，例如信息娱乐屏幕，整个仪表板的长度可以延伸到“家庭影院模式” 。

虽然轿车目前仍然是一个概念，但 AEHRA 已向公众保证，量产版将在 2026 年与 SUV 一起面市时看起来几乎相同。作为一家初创公司，AEHRA 已表示其拥有“大量资金到位”以使其前两款电动汽车投入规模化生产，并已表示有意于 2026 年在北美、欧洲、中国和海湾国家市场推出。