近日，生成式人工智能基础设施及应用建设公司北京生数科技有限公司（简称“生数科技”）宣布完成近亿元人民币天使轮融资，本轮融资由蚂蚁集团领投，BV百度风投、卓源资本跟投。本轮融资后续将主要用于核心研发团队的建设，加速多模态大模型和应用产品的研发。

生数科技成立于2023年3月，由瑞莱智慧RealAI、蚂蚁和BV百度风投联合孵化成立，致力于成为全球领先的生成式人工智能基础设施及应用建设者。前瑞莱智慧副总裁唐家渝出任首席执行官首席科学家，研究团队主要来自清华大学人工智能研究院。目前，生数科技正积极打造世界领先的可控多模态通用大模型，致力于通过生成式AI技术提升全人类的创造力与生产力。

蚂蚁集团表示：预训练模型、扩散模型等关键算法和模型的出现与演进推动了生成式AI的快速发展。生数团队在生成式模型、扩散模型、大模型研发探索与科研人才储备上具备坚实的基础，同时学术与产业深度融合的背景，也赋予了团队贯穿从底层技术研发到产品应用落地的独特能力。我们相信生数团队能够在这波AI浪潮中突围而出，同时也期待团队能够不断开拓多模态大模型的技术边界和应用场景，成为中国生成式大模型领域的佼佼者。

BV百度风投表示：多模态是大模型的重要发展方向且正处于高速发展阶段，未来有望在更广、更深的层面影响社会生活的多个领域，创造巨大的产业价值。大模型发展要取得突破需要对底层算法原理有深入理解，同时需要具备广泛的专业知识和经验，生数团队在深度生成式模型基础理论和算法研究方面拥有深厚的积累，同时创始团队在大模型研发能力、工程化能力和产品化创新能力等方面具有经验优势。我们对团队未来发展充满信心，也希望团队在扩散模型和多模态大模型方向上取得更多的突破和成就。

卓源资本表示：AIGC正在走向真实落地，这一过程需要保持对前沿技术的探索和深刻理解。生数科技孵化自是国内最顶尖的机器学习基础理论研究团队，在贝叶斯模型、高效算法和概率建模等方面拥有系统深入的研究成果，为团队在生成式大模型领域的工作开展提供了重要的底层支撑，同时也为团队构筑起领先的竞争优势。期待在团队的科研背景、创新精神以及对多模态发展的深入理解等多方优势的驱动下，生数团队在未来能快速实现令人瞩目的发展。