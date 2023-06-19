根据TechInsights无线智能手机战略(WSS)服务最新发布的预测报告，2023年全球智能手机出货量将继续处于收缩阶段。与2023年3月发布的版本相比，TechInsights将2023年全年智能手机出货量从11.881亿下调至11.6亿（减少2330万部），比2022年的12亿同比下降2.8%。重新开放后的中国市场喜忧参半，持续的地缘政治紧张局势和宏观经济逆风将在2023年和2024年继续拖累全球智能手机市场。

在6月最新发布的版本中，除了非洲和中东地区，2023年所有地区的智能手机出货量都有所下调。亚太地区占据了最大的份额（两个版本之间减少了1050万部），主要是由于中国重新开放后的混合需求，长期的地缘政治紧张局势以及宏观经济的不确定性。

与此同时，由于旷日持久的俄乌冲突，TechInsights还下调了中欧和东欧2023年的智能手机出货量预测，从3月版的6730万下调了810万至5920万部。

此外，由于宏观经济的不利因素，2023年北美智能手机出货量从3月份预测的1.307亿部下调至1.251亿部，下调了560万。西欧和中拉丁美洲的调整幅度在两个版本之间保持适度。

考虑到土耳其可控的地震影响以及2023年(与2022年相比)食品价格的缓慢增长，TechInsights在最新预测中提高了非洲中东地区的预测数值，从3月份预估的1.324亿上调260万到1.35亿。

考虑到上述不利因素以及不确定性，该机构也下调了2024年全球智能手机出货量预测(从上一版本的12.285亿部降至最新版本的12.114亿部)。

TechInsights预计，三星和苹果将继续引领全球智能手机市场，紧随其后的是小米、OPPO(一加)、vivo、传音、荣耀、realme、联想摩托罗拉和华为等中国品牌。前十名之外的品牌谷歌Pixel手机和诺基亚HDM手机预计将在未来两年保持稳定的增长。