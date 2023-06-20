近日，埃森哲宣布，未来三年内将在数据和人工智能业务领域投资30亿美元，助力各行业客户更迅速且更负责任地推进和应用人工智能技术，提升增长、效率和韧性。

埃森哲董事长兼首席执行官沈居丽（Julie Sweet）表示：“人工智能领域受到了前所未有的关注。我们在数据和人工智能领域的大量投资将帮助客户探索、计划、实施并实现人工智能技术的价值，设立明确的效益目标，以负责任的方式制定商业案例。那些采用并大规模部署人工智能技术的企业，凭借其成熟的技术能力和扎实的数字化底座，更能够在企业重塑、市场竞争和提升业绩方面保持领先。企业面临着日益复杂的环境，在技术飞速变化的时代，我们强大的生态系统合作和对各种技术的深入理解能快速响应客户需求，助其做出明智决策，高效驾驭市场变化。”

埃森哲此次宣布的一系列投资，能够帮助企业制定新的战略、开发用例和运营模式，打造数字核心架构，更好地运用人工智能开展创新：

在资产、行业解决方案、风险投资及收购、人才和生态系统合作等领域进行投入，培养和加深在诊断、预测和生成式人工智能方面的技能和能力。

通过招聘、收购和培训等方式扩大人工智能团队，数据和人工智能业务团队将达到八万人。

推出全新的生成式人工智能平台AI Navigator for Enterprise，帮助客户制定明确的商业用例、决策制定、规划路线图、选择架构并理解算法和模型，以负责任的方式实现价值。埃森哲结合自身实践，在平台加载一系列工具和资源，帮助客户加速实现负责任的人工智能和合规要求。

为19个行业创建数据和人工智能准备加速器，并运用全新的生成式人工智能能力，打造行业及业务功能相关的预构建模型。

埃森哲人工智能创新中心将重点关注生成式人工智能技术的研究和应用帮助客户最大化实现技术价值，提升企业的业务效率和创新能力。中心还将加大研发和投资力度，推动人工智能技术在埃森哲内部的应用和创新，包括利用生成式人工智能技术构建新的服务交付方式。

在行业领先的云、数据和人工智能生态系统中建立和拓展更广泛的伙伴关系，重塑工作方式。例如，开发人员可以使用预构建模型增强原型搭建，或者构建动态虚拟环境，快速响应现实世界的变化。

埃森哲技术服务全球总裁兼首席技术官杜保洛（Paul Daugherty）表示：“未来十年，人工智能作为一个大趋势，将不断改变行业、企业、生活和工作，各行各业有四成的工作时间将得到生成式人工智能的助力。埃森哲升级数据和人工智能业务，整合资源和能力为客户创建行业特定的解决方案，助其更好地发挥人工智能潜力，重塑战略、技术和工作方式，以负责任的方式加速创新和价值实现。”