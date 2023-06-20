6月20日，ADAC Luftrettung与Volocopter建立合作伙伴关系，为救援服务定制下一代电动垂直起降飞行器（eVTOL）。在巴黎航展（Paris Air Show）上，双方签署了两项具有里程碑意义的协议：作为此次合作的一部分，其中一项是购买两架VoloCity飞行器，另一项则是计划增购150架Volocopter旗下的电动垂直起降飞行器。这两架VeloCity飞行器将于2024年底开始测试，是ADAC Luftrettung在德国境内紧急医疗服务（EMS）的补充。测试成功完成后，将考虑在未来的救援任务中使用其他电动垂直起降飞行器。

自2018年以来，非营利组织ADAC Luftrettung和Volocopter共同参与了紧急医疗服务和救援行动中电动垂直起降飞行器的联合可行性研究。这项研究由ADAC基金会和慕尼黑大学（Ludwig Maximilian University in Munich）急救医学与医疗管理研究所（Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement，INM）共同赞助。该研究从理论上证明，在航空医疗场景下引入电动垂直起降飞行器将显著增加战术优势。今天，两家公司共同签署了两份合同：ADAC Luftrettung将购买两架VoloCity飞行器，以及为其未来紧急医疗服务增购150架电动垂直起降飞行器的意向。

预计这两架VoloCity飞行器将于2024年获得欧盟航空安全局（EASA）的型号合格证，之后在德国投入研究运营。将向事件地点派遣一名飞行员和一名急诊医生，以补充而非取代救援直升机，从而通过空中渠道提供快速援助。在德国伊达尔-奥伯施泰因和丁克尔斯比尔的城镇和地区成功完成至少两年的研究运营后，ADAC Luftrettung可能会在其救援服务行动中部署下一代Volocopter电动垂直起降飞行器。

ADAC Luftrettung首席执行官Frédéric Bruder解释道：“从一开始，我们就相信这些飞行器也可以塑造、改善未来的救援服务”，并强调：“凭借下一代电动垂直起降飞行器更远的续航里程和更快的运行速度，以及有效载荷的显着增加，我们还可以将紧急护理的益处付诸实践，同时履行我们的法定使命，即通过开拓创新，进一步发展空中救援服务。”

Volocopter首席执行官Dirk Hoke 表示：“在德国启动Volocopter电动垂直起降飞行器运营的最佳方式，莫过于拯救生命。 ADAC Luftrettung是欧洲领先的救援服务机构，拥有训练有素的飞行员和成功的任务案例。他们相信，我们携手可以共同创造更美好的未来。我们已经在理论层面上证明了紧急救援用例的有效性。目前，我们正专注于交付和执行，以便于2024年在德国开始试运营。”

ADAC Luftrettung的可行性研究和使用电动垂直起降飞行器进行快速紧急护理的机会也引起了法国巴黎公立医院集团（Assistance Publique – Hôpitaux de Paris）的极大兴趣。他们已于Groupe ADP联手，在巴黎地区紧急医疗服务领域探索ADAC Luftrettung多旋翼直升机运营概念的部署。