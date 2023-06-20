从用 Mini 和菲亚特 500等复古汽车重新构想过去，到帮助塑造法拉利和迈凯轮现代超级跑车的外观，弗兰克·斯蒂芬森现在让我们瞥见交通工具的未来。AutoFlight 的 Prosperity I eVTOL（电动垂直起降）机已在巴黎航展上正式亮相，由 Frank Stephenson Design 打造的运动型设计，与他打造的汽车一样引人注目。

多旋翼飞行器的外观并不完全令人惊讶，因为我们已经在今年早些时候看到了该机器的运行情况，当时它创造了单次充电 eVOTL 最长飞行时间的世界纪录，飞行了 250 公里（155 英里） ) 平均海拔 170 米（558 英尺）。

上周，当发布的图片显示几乎像特斯拉一样的白色皮革内饰和微妙的环境照明时，我们也看到了Prosperity I 的内部。斯蒂芬森的设计团队负责内饰和外观设计工作，这位设计师说这是为了唤起安全感、舒适感和创新感。听起来他创造光滑轻型汽车的经验派上了用场。“在 AutoFlight 项目期间，重量和安全是我们的首要任务；这些决定了我们在这个行业所做的所有工作，重量必须保持在最低限度以最大限度地提高效率，”斯蒂芬森说。

“就太空舱的美学而言，机翼和螺旋桨布局决定了飞机的整体外观，而内部概念则极为独特——这是一种新型空间，执行起来非常有趣，”他解释道。“应尽量减少横截面积以减少阻力（抵抗飞机在空中运动的力），同时，机舱必须对乘客来说足够舒适和宽敞。”斯蒂芬森可能以他的汽车设计而闻名，但这可能即将改变。除了帮助塑造这款产品之外，他最近还被任命为 HALO 太空旅游舱的设计负责人，并且还设计了手表、货运电动自行车甚至儿童汽车座椅。

AutoFlight 总部位于德国，并预测 eVTOL 将在 2026 年准备好进行商业飞行。