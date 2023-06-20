上汽通用别克ELECTRA E4正式上市，推出包括GS版本在内的4款车型，并提供2种续航里程选择，售价18.99万元-25.99万元。据了解，新车基于奥特能电动车平台打造，CLTC工况最大续航里程为620km。

别克ELECTRA E4采用与ELECTRA-X概念车一脉相承的全新PURE Design纯粹设计理念，其轿跑SUV造型将时尚、潮流、动感融为一体。新车车身尺寸为4818×1912×1581mm，轴距为2954mm。

外观设计上，全新别克飞檐展翼前脸通过上下分层，营造轻盈、犀利的动势姿态。传承别克经典家族设计语言的双飞翼LED日间行车灯造型修长犀利，配合悬浮鼻翼的立体形面，有效拉宽了横向视觉感受；羽翼光迹自动大灯细节丰富，并支持流晶律动灯语系统，以流动灯光配合呼吸式点亮动画效果，带来极具仪式感的交互体验。深空流星格栅以炫黑质感表面结合渐变横向线条，令视觉重心下沉，并进一步强化运动姿态。

车身上，新车采用立体饱满的势能型面语言，利用凹凸曲面形成明暗对比，展现轿跑SUV动感有力、蓄势待发的视觉效果。新车通过悬浮式车顶、隐藏式电动门把手及全包围护板为整车带来优异的低风阻系数。

在车身尾部，悬浮式车顶配合上扬的气动平衡尾翼，蕴蓄充足动能。贯穿式流光飞翼尾灯配合纵向饰条，则拓展了视觉宽度，更显张力。

此外，新车还推出GS版车型，并配备专属运动风格的外观套件，其中黑晶菱动格栅以二维至三维的型面过渡和钨光电镀饰件，突显精致工艺和丰富细节；外后视镜、窗框、下包围等经过黑化处理，运动感进一步提升；撞色设计的20吋花翼低阻轮毂内嵌Brembo六活塞刹车卡钳，兼具视觉效果与制动性能。

来到内饰，ELECTRA E4中控台采用悬浮式造型设计，轻盈时尚亦简洁流畅；蓝紫色的色彩渐变饰板从中控区向两侧车门延展，极具未来感；悬浮式中央扶手打通主副驾之间的隔断，打造更便捷实用的开放式储物空间；环绕座舱的121色呼吸氛围灯，让驾乘环境缤纷怡人。

智能化配置方面，新车全系标配iKey手机钥匙、Apple CarPlay无线映射、手机无线充电功能，便捷性进一步升级。

动力系统部分，新车标准续航版配备65kWh容量电池，电耗最低至13.4kWh/100km，CLTC工况续航里程达到530km；GS长续航四驱版采用前永磁同步、后感应异步的电机布局，车辆0-100km/h加速成绩6.2秒，CLTC工况续航里程620km。

智能驾驶领域，全系标配eCruise智能辅助驾驶系统，提供FSRACC全速域自适应巡航、HOLCA智能车道居中辅助等丰富实用功能。GS长续航四驱版车型还可选装全新一代SUPER CRUISE超级辅助驾驶系统。