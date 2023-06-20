比亚迪海洋网重磅冠军车型——宋PLUS冠军版正式上市，其中宋PLUS DM-i冠军版共4款车型，售价15.98万元-18.98万元，宋PLUS EV冠军版共4款车型，售价16.98万元-20.98万元。同时为用户准备了2年0息、置换补贴、充电桩、首任车主非营运车辆三电终身保修等多项购车好礼，让冠军产品惠及更多用户。

作为新能源汽车领导者，比亚迪持续引领新能源汽车市场的蓬勃发展，而宋PLUS车系作为海洋网的实力爆款，自2020年上市以来持续大卖，多次夺得SUV、新能源乃至全品类乘用车月销冠军，是中国品牌最快实现50万辆销量的新能源SUV车系，也是比亚迪海洋网当之无愧的冠军车系。超50万车主的持续验证和反馈，宋PLUS冠军版进阶而来，秉持以用户需求为核心的理念，围绕50万用户最为关注的安全、设计、续航、用车成本、品质等核心元素进行升级，在颜值、实力、体验方面全面进阶，将凭借更强的综合实力，重塑新能源和SUV领域的价值标杆。

宋PLUS冠军版采用海洋美学设计理念，实现颜值进阶，更简洁时尚，波光粼影组合大灯、海际星耀贯穿式尾灯等设计，体现出师法自然的设计思想，呈现出全新海洋风格。同时全系增加了天青色、苍烟色全新车色，给用户带来全新视觉冲击。

为满足用户对更长续航、更低能耗的需求，宋PLUS冠军版带来实力进阶，其中宋PLUS DM-i冠军版纯电续航提升至110公里和150公里（NEDC工况），亏电油耗仅4.5L/100KM，综合续航达1250公里。宋PLUS EV冠军版续航里程升级为520公里和605公里（CLTC工况），搭载八合一电驱动系统及宽温域热泵系统，百公里电耗最低仅13.86kWh，30分钟可从30%充电至80%。更长续航，更低能耗，覆盖了更多用车场景，让用户全程用车无忧。

宋PLUS冠军版延续了比亚迪注重安全的优秀基因，采用超安全刀片电池，搭载DiPilot智能驾驶辅助系统，360°高清透明全景影像系统，及APA全自动泊车，实现了从硬件到软件、从被动到主动的安全覆盖，全方位呵护用户安全。同时搭载DiLink智能网联系统、一体式超感座椅、双15W手机无线充电等丰富配置，特别值得一提的是，宋PLUS DM-i冠军版150公里车型标配FSD频率可变阻尼减振器，带来更高品质乘坐体验；同时150公里车型VTOL移动电站最大放电功率达6kW，让用户体验全面进阶。

超50万用户选择的背后，是宋PLUS车系的冠军品质和优秀用户口碑。上市以来，宋PLUS长期位列主流媒体平台新能源热门榜和关注榜榜首，各项评分显著超过同价位车型均值，口碑爆棚。如今宋PLUS冠军版上市，必将夯实宋PLUS车系冠军地位。

宋PLUS冠军版超然进阶，焕新而来，以全面进阶的冠军产品力，满足用户对高价值SUV的期待，将紧凑型SUV的出行体验提升至全新高度，树立起15-20万元SUV市场的价值新标杆，进一步夯实宋PLUS车型新能源SUV市场冠军地位。自6月19日起，订车即可享受多重权益大礼，用户可以通过比亚迪汽车APP或小程序线上下订，也可到店亲身体验冠军产品的无穷魅力。