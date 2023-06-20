根据Sensor Tower发布的数据，随着智能手机的普及，拉丁美洲手游下载量逐年增长，2022年贡献了全球超20%的手游下载量，接近112亿次。预计2023年拉丁美洲手游下载量将达到122亿次。

以下为详细内容：

拉丁美洲手游下载量持续增长

近年来，拉丁美洲手游下载量持续攀升，2022年下载量逼近112亿次，创历史新高，占全球手游总下载量的20.4%。2023年拉丁美洲手游下载量有望增长至122亿次。

与此同时，拉丁美洲手游内购收入持续增长，2022年突破12亿美元。2023年拉美手游内购收入将继续提升，预计突破13亿美元。

拉美街机手游下载量最大、策略手游收入最高

以《Stumble Guys》、《Subway Surfers》为代表的街机手游在拉美市场下载量最大，2023年1至5月拉美手游总下载量中近27%来自该品类。以《Clash of Clans》、《Mobile Legends: Bang Bang》为代表的策略游戏，是拉美市场收入最高的手游类型。

受世界杯影响，拉美体育手游热度攀升，2023年1至5月内购收入同比增长34%突破3200万美元，下载量同比增长20%至1.8亿次。

《Garena Free Fire》蝉联拉美手游下载量和收入冠军

来自Garena的生存射击手游《Garena Free Fire》广受拉美玩家喜爱，稳居2023年1-5月下载榜和内购收入榜榜首。Sensor Tower商店情报数据显示，拉丁美洲分别贡献了《Garena Free Fire》33%的总下载量和27%的总收入。

伴随2022年世界杯的举办，拉美体育手游内购收入显著增长。2023年1至5月，Electronic Arts旗下足球手游《FIFA Soccer》收入同比激增127%，突破1000万美元，成为该市场收入增长最大的手游。

拉美成为中国音乐手游最大出海市场

2019年至2022年，中国策略手游在拉美市场收入持续增长。以《王国纪元》、《Mobile Legends: Bang Bang》和《万国觉醒》为代表的头部策略手游2022年在拉美市场吸金超过8500万美元。

拉丁美洲是全球音乐手游下载量最大的市场，也是中国音乐手游最大的出海市场。2023年1至5月，海外下载量排名前30的音乐手游中，有12款来自中国发行商。其中位居榜首的中国音乐手游《Piano Fire》，36%的海外下载量来自拉美市场。