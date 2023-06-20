TDK株式会社近日宣布，其企业风险投资部门子公司TDK Ventures Inc.将进军欧洲市场，并计划投资该地区的初创企业。该公司选择伦敦作为其第一个前哨基地，以实现在整个欧洲培育能源转型、电气化和脱碳的雄心壮志。与此同时，TDK Ventures将启动其1.5亿美元的多方有限合伙人基金EX1。该基金将专注于处于种子期和A轮阶段的欧洲和北美能源转型初创公司。

“TDK Ventures因成功投资和支持电气化和脱碳领域的初创公司而赢得了声誉，这些高度创新的公司拥有令人难以置信的颠覆性技术，”英国商业及贸易部国务大臣Dominic Johnson勋爵说，他在金融服务行业有超过25年的经验。“我祝愿他们在应对我们面临的诸多气候问题方面取得圆满成功。我非常高兴他们选择伦敦作为第一个欧洲办事处所在地，期待着他们参与欧洲市场，并且热烈欢迎他们来到伦敦市。”

TDK Ventures总裁Nicolas Sauvage解释道：“在全球范围内，伦敦在气候技术融资方面排名第三，在气候和能源技术投资者的数量方面排名第三。如果包括整个英国，后者的排名将上升到世界第二。它还具有对企业友好的治理以及熟悉的税收和董事会结构，其法律环境允许风险投资支持的初创公司寻找适当的退出机会。这一点，再加上许多大型、后期和成长型股票基金的存在，促使我们决定将伦敦作为我们在欧洲的第一个前哨基地。”

Sauvage继续说道：“TDK Ventures非常感谢并赞赏英国政府商业及贸易部的风险投资部门近年来给予我们的大力支持。”

欧盟最近在材料科学和先进制造方面的突破，为电气化和脱碳项目创造了一个分水岭时代。TDK Ventures在帮助该领域的创业机构方面有着悠久的历史，帮助他们获取所需资源，扩大生产和商业化其产品，作为全球碳中和的关键组成部分。

英国亚太贸易专员Natalie Black说：“我很高兴TDK Ventures选择伦敦作为其第一个欧洲办事处的所在地。将英国公司作为其新的1.5亿美元基金EX1的潜在接受者，证明了英国科技行业的实力，该行业去年筹集了311亿美元的风险投资资金，使英国成为全球第三大科技投资市场。我期待看到TDK Ventures在英国蓬勃发展，支持我们应对气候变化的努力。”