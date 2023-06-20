零重力飞机工业（合肥）有限公司（简称“零重力”）近期完成近亿元人民币天使轮融资，由联想创投和啟赋资本联合领投，合方资本跟投。‍‍‍‍本轮融资将用于零重力旗舰机型ZG-T6（6座，倾转旋翼构型）全尺寸技术验证机的研发与试飞，并进一步支持其他机型的生产和适航工作。

零重力飞机工业是一家载人电动垂直起降（eVTOL）飞行器创新型企业。该公司成立于2021年3月，总部位于合肥高新区，在南京、深圳、芜湖等地分别设有研发、运营、生产、试飞等分支机构。

零重力创始人、CEO李宜恒说：零重力将加快旗舰机型ZG-T6（6座，倾转旋翼构型）全尺寸技术验证机的研发与试飞进程，推进其他机型的生产和适航工作；重点攻坚大载荷倾转技术与倾转控制算法等；进一步加大对高端人才储备投入，深化产品设计研发、生产制造、市场应用的综合性立体化布局，助力中国构建综合立体交通体系。

本轮领投方联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁贺志强表示： 随着智慧交通行业的发展，民用航空器在政策、市场等方面也迎来了新机遇。eVTOL飞行器被认为在民用航空领域具备颠覆性的潜力，对于低空运输、物流、旅游等场景具有关键作用。其落地条件也非常严苛：除了须具备传统飞行载具要求的安全性，eVTOL还应具备易用、噪音小、智能规避障碍物等特性。零重力团队具备军用飞行器研发的雄厚技术实力，公司具有从研发、生产到试飞的全流程配套设施，联想创投将发挥CVC2.0的生态优势为零重力赋能，助力其以出色的产品力引领民用航空器赛道的快速发展。

本轮领投方啟赋资本投资总监刘永佳表示：航空电动化在未来十年将改变通航交通产业和低空经济，市场空间很大，湖南、安徽、海南、深圳、上海等省市持续出台政策支持发展。eVTOL电动航空器是主要载体和竞争焦点。啟赋在先进制造和新能源已投资了数十家企业，本次投资零重力飞机工业，主要看中他们在倾转旋翼等关键技术、飞机工业制造能力和试航取证经验等核心优势。

本轮跟投方合方资本创始合伙人林圣超表示：近年来国内低空领域随着政策的不断开放和完善，整体产业在不断提升和进步，我们也关注到了这个潜力巨大的市场。我们认为eVTOL将极大的推动低空经济的整体发展，结合今后的旅游、物流、应急救援等场景，将逐步进入大家的生活，所以我们一直在研究和关注这个领域。在接触零重力后我们发现他们的产品与场景应用结合度很高，也具备专业和优秀的航空工程化能力，而在垂直起降飞行器技术上，作为出身于旋翼飞机造诣颇深的南航团队，他们是这个方面的佼佼者，所以我们非常看好零重力团队，也相信能够和团队一起携手并进，为国内低空领域的发展添砖加瓦。

种子轮投资方蓝驰创投管理合伙人朱天宇表示：航空电动化是蓝驰的重要投资主题。电动航空器有诸多优势，包括低成本化，高安全性，更智能化。这些优势让我们看到航空业的电动化大幕已经拉开。零重力团队在航空飞行器领域技术积累深厚，曾成功设计过多个构型的垂直起降飞行器，对各种构型的技术特性有深刻认知，具备依据飞行器构型技术能力，主动选择目标市场的技术商业化能力。且团队曾多次从0到1完成飞行器的适航取证，具备丰富的适航取证经验。我们期待零重力团队能引领航空业电动化的发展。