根据Canalys发布的数据，2023 年第一季度，全球可穿戴腕带设备出货量同比下降1% 至 4100 万件。印度市场却一枝独秀，同比增长122%，抵消全球 14% 的年下滑幅度。由于厂商和消费者越来越关注更大屏幕的设备，全球可穿戴腕带设备出货量继续萎缩，下降24% 至 750 万台。但在印度强劲需求的拉动下，全球基础手表出货量大幅增加28% 至 1800 万台。相比之下，智能手表出货量下降11% 至 1580 万台。

Canalys研究经理 Cynthia Chen 表示：“印度可穿戴腕带设备市场发展迅猛，2023年第一季度达到了惊人的三位数增长。Fire Boltt、Noise和 boAt 等本地厂商，开始侧重于高性价比的产品推出，抓住市场对基础手表快速增长的需求。但仅靠入门级硬件产品，难以保持销量的长期走高。消费者越来越侧重于功能改进和集成设备的体验，厂商必须满足市场不断变化的需求走向，创造设备升级机会。目前整体的经济环境疲软，导致消费者需求低迷，除印度以外的大多数地区都出现了两位数的出货量下跌。”由于进入了需求淡季，对美国和其他市场的出货量分别下降13% 和 21%。相比之下，由于华为、苹果和小米的强劲表现，中国市场呈现更强韧性，出货量仅下滑7%。

Canalys研究分析师 Jack Leathem 表示：“苹果的生态系统具有极强的消费者忠诚度，加之提供全面的智能手表功能，因此继续保持市场主导地位。尽管苹果的出货量在2023 年第一季度跌 11%，但仍占据 20% 的市场份额。”小米去年的产品组合调整取得了较好的效果，在第一季度的销量排名第二。小米的品牌提升策略将侧重于中高端基本款手表，同时借助价格适中的基本腕带设备和手表，提升整体销量。华为和三星分列第三和第四位，说明致力于构建智能手机生态系统的厂商，在手环市场占据的份额也更高。第五名的Fire Boltt 首次跻身前五之列，也是五大中唯一的非智能手机厂商，且仅在印度出售可穿戴腕带设备。该品牌凭借广泛的产品类型和具有竞争力的价格，实现198% 的惊人增长。

Chen补充道：“尽管 2023 年开局较弱，但预计年底将实现增长复苏。厂商会谨慎进入市场，设法对其品牌、产品和生态系统进行差异化定位。例如，运动爱好者和注重健康的消费者，设计针对性的营销计划，推出创新功能，这将成为厂商战略的核心。厂商想要获得成功，必须优先考虑软件优化并构建完善的生态系统。但真正的关键在于，厂商如何根据可穿戴腕带品牌的数据，为用户提供个性化的建议和洞察。厂商利用这些洞察增加消费者与可穿戴腕带设备的互动，提高用户粘性，将有助于其取得长久成功。”